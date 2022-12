France-Angleterre: le génial pressentiment de Deschamps sur le banc juste avant le but de Giroud

Une semaine après le quart de finale remporté par la France (2-1) face à l'Angleterre, le non-remplacement d'Olivier Giroud par Marcus Thuram a été expliqué par l'Equipe grâce à une analyse des réactions de Didier Deschamps sur son banc de touche.

Tenante du titre, l'équipe de France sera une nouvelle fois en finale de Coupe du monde ce dimanche (16h), cette fois face à l'Argentine, quatre ans après son sacre contre la Croatie. Pour la seconde fois consécutive, Didier Deschamps a mené les Bleus au match décisif pour la victoire finale. Après le succès mercredi face au Maroc (2-0) lors de la demie, le président de la République Emmanuel Macron confiait son optimisme pour le doublé, en remerciant et vantant Didier Deschamps qui 'est là avec sa baraka".

Lors du quart de finale face à l'Angleterre, est-ce cette fameuse "baraka" qui a guidé Didier Deschamps à laisser Olivier Giroud sur le terrain alors qu'il avait acté son remplacement par Marcus Thuram? Grâce à une analyse des réactions de "DD" sur son banc de touche, L'Equipe raconte ce samedi les coulisses de ce retournement de situation qui a influencé le résultat.

"Oh putain, l'arrêt qu'il fait!"

"Appelle Marcus", lance Deschamps à Guy Stephan avant de voir Jordan Pickford arrêter une tentative d'Olivier Giroud. "On putain, l'arrêt qu'il fait! L'arrêt qu'il fait! Oh putain! Attends, attends, laisse-les faire ça", demande alors le sélectionneur français à son adjoint. 45 secondes plus tard, Olivier Giroud est trouvé par Antoine Griezmann et marque de la tête, avec l'aide d'Harry Maguire, le deuxième but de la partie.

Finalement, Marcus Thuram n'était pas entré en jeu face à l'Angleterre et Didier Deschamps s'était contenté d'un seul changement avec l'entrée de Kingsley Coman en lieu et place d'Ousmane Dembélé. La France s'était qualifiée ainsi (2-1) et Thuram a attendu la demie face au Maroc pour rejouer. Entré en jeu, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach a été percutant sur son côté gauche et a encore donné raison à Didier Deschamps, qui sent bien les coups lors de ce Mondial au Qatar. Au sélectionneur d'être encore inspiré face à l'Albiceleste ce dimanche pour offrir une troisième étoile à son pays.