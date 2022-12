France-Argentine: "Que le meilleur gagne, que Messi gagne", s'enflamme la presse argentine

C'est un mélange de fébrilité et d'excitation qui anime les médias argentins à l'approche de la finale de la Coupe du monde 2022 ce dimanche entre la France et l'Albiceleste (16h). Tous rêvent d'un troisième titre mondial et d'une joie unique pour Lionel Messi.

Pas de fanfaronnade ni d’excès de confiance. Mais beaucoup de rêves et d’espoir. A quelques heures du coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde (16h), la presse argentine appelle surtout à l’unité nationale pour aller chercher une troisième étoile face aux Bleus, après les titres de 1978 et 1986. Entre excitation et attente fiévreuse, ce rendez-vous est vu comme une occasion unique de "mettre fin à 36 années de frustrations", écrit La Nacion.

Tout un pays derrière Messi

"C'est un moment historique : la révolution menée par Lionel Messi a poussé tout un pays dans ses derniers retranchements. Et c’est aujourd’hui la finale parfaite, la finale de rêve. L'Argentine et Messi, contre les champions du monde, la France et Kylian Mbappé. (…) Ce groupe le sait : rien n'est simple. Et il sait que, si nécessaire, il devra passer par des moments de souffrance atroce s'il veut atteindre la plus grande gloire", développe l'influent quotidien conservateur, qui d’un point de vue tactique est convaincu que "la clé du match sera le contrôle du milieu de terrain" face à une équipe de France qui "se sent favorite mais qui a montré qu’elle n’était pas invincible".

Du côté du quotidien Clarin, Messi cannibalise toute l’attention. "C’est sa dernière chance de décrocher la gloire. Voir Messi soulever ce trophée de 36,8 centimètres, 6,175 kilos et fabriqué en or 18 carats est l'image qui manque à l'album de l'histoire de ce sport, le plus populaire de tous. (…) L'enjeu est de revenir au sommet 36 ans plus tard. Avec l’envie irrépressible de donner enfin le trophée à Messi", peut-on lire sur la version web du journal, qui titre en Une de son édition papier ce dimanche : "Messi et la sélection, pour (réussir) le rêve de tous."

Mbappé est redouté

"C’est aujourd’hui !", s’enthousiasme aussi El Tribuno, qui met en avant "la dernière chance pour le rêve en or de Messi" face aux "puissants Gaulois". Si le grand journal sportif Olé s’interroge sur une éventuel coup de poker tactique de Didier Deschamps, l’un des principaux angles choisis tourne autour du duel attendu entre Messi et Mbappé, coéquipiers à Paris et tous les deux en tête du classement des meilleurs buteurs de ce Mondial avec chacun cinq réalisations.

"Messi passe son temps à battre des records de buts, de passes décisives. Et Mbappé, petit à petit, commence à faire de même et ses 23 ans à peine le placent dans une position où il sera difficile pour lui de ne pas battre certains des mêmes records que Leo détruit aujourd'hui. L'un possède le charisme inné qui éveille les rêves dans toutes les régions du monde, où il y a clairement beaucoup plus de fans de Messi que de fans de l’Argentine. L'autre a tout pour devenir son successeur. Il est certain que celui qui gagnera ce duel sera celui qui soulèvera la coupe. Que le meilleur gagne, que Messi gagne", insiste Olé, avec forcément une pointe de subjectivité.

Et le sens de la dramaturgie : "Le monde s’arrête. Plus rien ne sera comme avant après ce 18 décembre. L’Argentine contre la France. Messi contre Mbappé. Scaloni contre Deschamps. (…) Le résultat nous fera pleurer de joie ou de tristesse. Nous avons tous le désir de voir Messi soulever la Coupe et que le monde (du football) soit un peu plus juste. Mais il y a aussi un adversaire, une équipe formidable." Une équipe animée par l'ambition d'ajouter elle aussi une troisième étoile sur son maillot et qui compte bien gâcher le rêve de tout un peuple.