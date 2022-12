France-Argentine: le réalisateur français de la finale raconte la mise en image de l’histoire

Aux manettes pour la finale entre la France et l'Argentine, le réalisateur Laurent Lachand a raconté à BFMTV comment il avait vécu ce match historique.

Il a vu le destin de l’équipe de France basculer sous ses yeux et a participé à écrire l’histoire de cette finale à nulle autre pareille, le tout devant 24 millions de personnes, ce qui constitue un record historique pour la télévision française. Laurent Lachand, réalisateur de la retransmission de la finale France-Argentine à la Coupe du monde 2022, est venu raconter sur BFMTV la mise en image de l’histoire.

"C’est une finale, le contexte est particulier, c'est très méticuleux dans la préparation. Malheureusement, on a un début de match où la France est absente, on a une sorte de non finale pendant 60-70 minutes et puis d’un coup tout devient fou, tout devient possible. On a fait 14 matchs pendant cette Coupe du monde, dont le Argentine - Pays-Bas qui a failli basculer au bénéfice des Pays-Bas dans le temps additionnel. Et là on rentre dans un autre scénario: on sait que tout est possible, tout se renverse, c’est en cela que le football est extraordinaire."

"Le match vous ramène à la confrontation Mbappé-Messi"

Dans la dramaturgie de cette rencontre extraordinaire, considérée par beaucoup comme la plus grande finale de l’histoire de la Coupe du monde, il y aura eu ce tango endiablé entre Lionel Messi, auteur d’un doublé, et Kylian Mbappé, auteur d’un triplé. Difficile de ne pas s’attarder dans la chaleur du direct sur la confrontation entre ces deux génies, même quand on s’efforce de montrer aussi ce qu’il va se passer sur le plan tactique avec des plans large, ou de s’intéresser à des gestes techniques en proposant des ralentis dans le bon timing qui font sens.

"Dans la dramaturgie, un réalisateur n’est pas là pour écrire le match auquel il pense, il est là pour restituer le jeu", estime Laurent Lachand. Et le jeu devenait plus beau dimanche soir entre les pieds de ces deux génies. "La difficulté c’est de ne pas être dans le face-à-face Mbappé-Messi mais au final, le match vous ramène à cela. Et malgré tous les efforts pour élargir cela, on est obligé de revenir à ce face-à-face, parce que c’est la réalité du match."