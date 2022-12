France-Argentine: "Ne les cherchez pas", Vidal tacle Mbappé après ses propos sur le foot sud-américain

En mai dernier, Kylian Mbappé avait assuré qu’il existait une différence de niveau entre le football sud-américain et européen. Après la victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022 contre la France, le Chilien Arturo Vidal n’a pas manqué l’occasion de reprendre l’attaquant tricolore de volée.

Les propos de Kylian Mbappé continuent de beaucoup faire parler. En mai dernier, au cours d’une interview au média brésilien TNT Sports, l’attaquant de l’équipe de France avait assuré qu’il existait une différence de niveau entre le football sud-américain et européen.

"L'avantage qu'on a nous, les Européens, c'est qu'on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps. (...) Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe", avait lâché le joueur du Paris Saint-Germain.

Juste avant la finale de Coupe du monde 2022 entre l'équipe de France et l’Argentine, cette sortie avait déjà refait surface. Depuis la victoire de l’Albiceleste dimanche (3-3, 4 tab à 2), Mbappé est victime d’un retour de bâton. Et pas forcément que de la part des Argentins.

Vidal: "Apprenez de ceux qui ont inventé le football"

Après la défaite des Bleus, c’est en effet Arturo Vidal, international chilien à 137 reprises, qui a remis Mbappé à sa place. "Apprenez de ceux qui ont inventé le football: l'Amérique du Sud. Ne les cherchez pas, ou vous aurez ‘el cuco’ (créature qui vient punir les enfants qui se sont mal conduits, ndlr)", a lâché l’ancien joueur du Bayern Munich et du Barça en story sur son compte Instagram.

Avant le choc au sommet entre la France et l’Albiceleste, le fantasque gardien argentin Emiliano Martinez s'était aussi fendu d'une réponse sèche. "On joue la Bolivie à La Paz, l'Equateur sous 30 degrés, la Colombie où on ne peut même pas respirer... Ils jouent toujours sur des terrains parfaits, ils ne savent pas ce que c’est l'Amérique du Sud, rétorquait 'Dibu'. A chaque fois qu’on se rend en équipe nationale, on est épuisés et on ne peut pas beaucoup s’entraîner. Quand un Anglais va s'entraîner avec l'Angleterre, il est sur place en une demi-heure. Qu'ils aillent en Bolivie, en Colombie, en Équateur... On verra si c'est facile pour eux."