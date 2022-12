France-Argentine: quand Hernandez empêche Upamecano de célébrer un but sur la base d'une règle... qui n'existe pas

Théo Hernandez a éjecté son coéquipier Dayot Upamecano du regroupement au moment de célébrer le deuxième but de Kylian Mbappé dimanche, contre l’Argentine. La raison de son comportement ? Une croyance erronée.

La présence d’un joueur sur le terrain pour empêcher l’équipe adverse d’engager une nouvelle action après un but est-elle nécessaire ? La réponse est évidemment négative, il n’est fait mention de cette règle imaginaire nulle part dans les règlements officiels. Elle ne figure pas dans les lois du jeu telles qu’elles ont été édictées par l’IFAB, qui en est le garant.

>> Equipe de France: les infos EN DIRECT

"Il n'y a pas de règle en la matière"

Cela a été dit et redit depuis 2018, et le Mondial en Russie où cette mode s'était emparée des joueurs, peut-être en raison d’une vidéo virale qui prétendait le contraire. Le Portugal s’était déjà fait avoir à l’époque, et il est encore tombé dans le panneau lors de cette édition 2022 au Qatar. Bernardo Silva a été aperçu seul au poteau de corner, observant ses partenaires célébrer le premier but magnifique de Gonçalo Ramos contre la Suisse, en huitièmes de finale. La croyance a beau être démentie régulièrement, elle n’en demeure pas moins tenace dans l’esprit des joueurs puisqu’une scène identique a eu lieu dimanche à l’occasion de la finale entre la France et l’Argentine.

L'instant où Théo Hernandez est envahi par une peur irrationnelle © @Capture

Le pauvre Dayot Upamecano a été repoussé à sa grande surprise par son coéquipier Théo Hernandez qui l'a renvoyé à la limite de la ligne de touche, alors qu’il s’approchait du regroupement et pensait pouvoir communier avec Kylian Mbappé sur l’égalisation fantastique du Parisien. Parce que le latéral de l’AC Milan et de l’équipe de France croit dur comme fer à une légende urbaine, le défenseur central du Bayern Munich n’aura pas eu cette chance de se ruer sur le buteur pour le féliciter.

"Les joueurs peuvent aller vers les tribunes, du moment qu'ils ne sortent pas de l'aire de jeu (le terrain plus le bord, ndlr), avait indiqué à RMC Sport l’ancien arbitre international Joël Quiniou en 2018. Il n'y a pas de règle en la matière, les joueurs peuvent quitter le terrain, mais doivent revenir rapidement." Autrement dit, absolument rien n'empêchait Upamecano de se ruer sur Mbappé.