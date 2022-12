Portugal-Suisse: Bernardo Silva à l’écart des célébrations pour respecter une règle... qui n’existe pas

Comme en 2018, le Portugal a laissé un joueur – en l’occurrence Bernardo Silva – dans l’aire de jeu au moment de célébrer ses buts face à la Suisse afin de ne pas se mettre en faute avec une règle inscrite… dans aucun règlement.

Le Portugal n’a rien laissé au hasard mardi lors de sa large victoire face à la Suisse (6-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une scène amusante s’est produite après le premier but magnifique de Gonçalo Ramos (17e): Bernardo Silva, seul devant le poteau de corner en train de contempler ses partenaires féliciter le jeune buteur de Benfica. L’ailier de Manchester City a bien salué son équipier avant de revenir dans les limites du terrain pour suivre d’un regard distant les scènes de liesses de la Seleçao.

Comme Fonte et Trippier en 2018

Ni Fernando Santos, ni les joueurs n’ont donné d’explication à ce comportement de Bernardo Silva. Celui-ci semble toutefois hérité de l’équipe au Mondial 2018 où José Fonte, défenseur portugais, était resté en retrait de ses partenaires et dans les limites du terrain lors du match nul de poule face à l’Espagne (3-3).

La scène serait tirée d’une croyance selon laquelle l’arbitre peut donner le coup d’envoi si tous les joueurs de l’équipe qui vient de marquer sont hors des limites de l’aire de jeu et permettre ainsi à son adversaire de partir à l’attaque contre le gardien sans aucun opposant.

L’Anglais Kieran Trippier avait aussi été invité par ses partenaires à ne pas se mêler aux célébrations lors de la rencontre face à la Tunisie (2-1) lors de la même édition. Un respect du règlement à mettre en avant sauf que... cette règle ne figure nulle part.

L'article 8.1 de l'IFAB © Capture IFAB

L’article 8.1 des lois du jeu de l’IFAB, indique: "à chaque coup d’envoi, tous les joueurs, à l’exception du joueur donnant le coup d’envoi, doivent se trouver dans leur propre moitié de terrain".

En 2018, Joël Quiniou, ancien arbitre international, confirmait la possibilité pour tous les joueurs de fêter un but en dehors des lignes. "Les joueurs peuvent aller vers les tribunes, du moment qu'ils ne sortent pas de l'aire de jeu (le terrain plus le bord, ndlr), avait indiqué à RMC Sport l’ancien arbitre international. Il n'y a pas de règle en la matière, les joueurs peuvent quitter le terrain, mais doivent revenir rapidement." EN cas de prochain but portugais, Bernardo Silva aura le droit de se mêler avec ses partenaires. Sauf s’il préfère sciemment rester en retrait.