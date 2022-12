France-Argentine: la compo des Bleus pour la finale avec Upamecano et Rabiot

Pour affronter l'Argentine ce dimanche (16h) en finale de la Coupe du monde 2022, l'équipe de France pourra compter sur Dayot Upamecano et Adrien Rabiot, de retour dans le onze de départ.

La composition des Bleus est connue. Absent lors de la demi-finale face au Maroc (2-0) mercredi à cause d’un virus, Adrien Rabiot retrouve sa place dans le onze de départ pour la finale de la Coupe du monde 2022 ce dimanche contre l’Argentine (16h).

>> France-Argentine EN DIRECT

Dayot Upamecano, qui était lui aussi malade et qui était resté sur le banc en demi-finale, est également titularisé par Didier Deschamps. Pour le reste, c'est du classique. Devant Hugo Lloris, la ligne défensive sera composée de Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Théo Hernandez.

Au milieu, on retrouvera Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann. Olivier Giroud sera épaulé en pointe par Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Ibrahima Konaté, qui était en balance avec Upamecano, prendra place sur le banc. Comme Alphonse Aréola, Steve Mandanda, Eduardo Camavinga, Kingsley Coman, Axel Disasi, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Randal Kolo Muani, Benjamin Pavard, William Saliba, Marcus Thuram et Jordan Veretout.

La compo des Bleus face à l'Argentine :

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé