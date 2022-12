France-Argentine: "Qui dit fièvre, dit déshydratation", les explications d'un préparateur sur le virus qui touche les Bleus

Alexandre Marles, ancien préparateur physique de l'équipe de France, du PSG et de l'OL, était l'invité ce samedi de La Matinale Week-end sur RMC. Il a donné son avis sur le virus qui touche actuellement les Bleus avant la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine.

Jusqu’au bout, leur parcours aura été semé d’embûches. Confrontés à une cascade de forfaits avant le début de la Coupe du monde (Paul Pogba, N’Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku, Karim Benzema…), les Bleus sont aujourd’hui touchés par un mystérieux mal. Un virus qui a notamment privé Adrien Rabiot et Dayot Upamecano de la demi-finale face au Maroc (2-0), et qui concerne aujourd’hui Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman.

En interne, on parle de coup de froid en cherchant à dédramatiser. "On fait en sorte de gérer au mieux, de prendre un maximum de précautions, de s'adapter, de faire avec, sans tomber dans l'excès", a simplement commenté Didier Deschamps ce samedi en conférence de presse, à la veille de la finale contre l’Argentine. Divers symptômes ont été évoqués par les joueurs et les membres du staff, sans que l’on sache concrètement de quoi souffrent les principaux concernés.

"Il y a forcément eu de la fièvre, puisque si des joueurs ont manqué le match contre le Maroc et des entraînements, il y avait de la fièvre. Ce n’est pas un petit rhume qui empêche d’aller s’entraîner ou de jouer un match. Et qui dit fièvre, dit déshydratation, dit fatigue, perte d’appétit… C’est comme si on avait joué un match en gros. Un match contre la maladie", estime Alexandre Marles, ancien préparateur physique de l'équipe de France, du PSG et de l'OL, invité ce samedi de La Matinale Week-end sur RMC.

"C'est plutôt un cauchemar pour Deschamps"

Vendredi, en conférence de presse, Ousmane Dembélé avait parlé d'un "mal de tête et de ventre" pour Upamecano et Rabiot, qui sont de nouveau opérationnels. "Vu les propos qu’il tient ça peut ressembler à une petite gastro, un virus, avec un peu de fièvre et qui a été transmis par quelqu’un de l’entourage, que ce soit le staff, l’intendance, le personnel de l’hôtel…", ajoute Alexandre Marles, qui s’inquiète surtout pour Deschamps.

"Est-ce que c’est un cauchemar ? Là on est dans une période où les joueurs sont dans une phase de récupération donc ce n’est pas un cauchemar pour eux, c’est plutôt un cauchemar pour le sélectionneur qui ne sait pas s’il va pouvoir compter sur les malades. C’est la question. Est-ce qu’ils auront suffisamment récupéré ? Est-ce qu’ils seront aptes à jouer à 100% ?", s'interroge celui qui faisait partie du staff de Laurent Blanc chez les Bleus entre 2010 et 2012.

Alors comment préparer au mieux ces joueurs qui se remettent de la maladie ? "La question est de savoir comment ils ont récupéré. Il faut savoir en termes de fatigue s’ils ont pu dormir correctement ces dernières nuits, s’il n’y a pas eu de nouveau cas ce matin ou demain. Et après la récupération, c’est surtout par rapport à la fièvre qu’ils ont eue." Resté au chaud vendredi, Varane pourrait revenir à l'entraînement ce samedi, tout comme Coman, ménagé ces derniers jours.