France-Argentine: comment les Bleus tentent d’échapper au virus qui les frappe

À deux jours de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (dimanche à 16h), l’équipe de France continue d’être frappée par un virus. Alors que Raphaël Varane et Ibrahima Konaté sont les derniers en date à avoir pris un coup de froid, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé ont tenu à se montrer rassurants ce vendredi en conférence de presse.

L’inquiétude ne cesse de grandir autour de l’équipe de France. Depuis plusieurs jours, un mystérieux mal ronge les Bleus, qui défient l’Argentine ce dimanche en finale de la Coupe du monde. Derniers exemples en date, ceux de Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, tombés malades et absents de l'entraînement ce vendredi. Les deux défenseurs s’ajoutent aux trois autres cas répertoriés dans les rangs français cette semaine.

>> France-Argentine: toutes les infos à J-2

Dayot Upamecano et Adrien Rabiot ont ainsi manqué le match contre le Maroc en demi-finale (2-0) pour cette raison. Si le défenseur a pris place sur le banc, le milieu de terrain est, lui, resté à l’hôtel durant la rencontre. "Fébrile", selon Didier Deschamps, Kingsley Coman n’est pas non plus entré sur le terrain contre les Lions de l’Atlas, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani étant préférés au Bavarois pour injecter du sang neuf. Comme jeudi, Coman va également être ménagé ce vendredi.

"Du thé avec du miel et du gingembre", Dembélé aux petits soins

À deux jours de la finale de Coupe du monde contre l’Argentine, les deux joueurs français présents en conférence de presse ce vendredi ont tenu à se montrer rassurants au sujet de ce fameux virus. "Il y a une petite grippe qui se propage. Ce n'est rien de méchant et je pense qu'ils (Konaté, Varane et Coman) seront rétablis pour dimanche", a assuré Kandal Kolo Muani.

Même son de cloche du côté d’Ousmane Dembélé, qui a par ailleurs confié avoir été aux petits soins de ses coéquipiers. "On n'a pas peur du virus. Dayot et Adrien ont eu mal à la tête et au ventre. Je leur ai fait un petit thé avec du miel et du gingembre, a glissé l’ailier du Barça. On espère que tout le monde va aller mieux pour la finale. Cela ne nous inquiète pas. Dayot, après un jour, je suis allé le voir avec mon masque et il allait beaucoup mieux. Pour les joueurs et le staff cela ne nous inquiète pas. On a juste pris des précautions." En espérant que l’effet boule de neige s’arrête là.