France-Belgique: inquiétude pour les Bleues, Katoto sortie sur blessure

Principal atout offensif de l’équipe de France féminine, l’attaquante Marie-Antoinette Katoto est sortie sur blessure en début de match contre la Belgique lors du deuxième match de l’Euro 2022. La Parisienne est touchée au genou.

Un premier coup dur pour les Bleues dans cet Euro 2022. Après la démonstration du premier match contre l’Italie (5-1) et une entame idéale contre la Belgique avec un but rapide de Diani (6e), l’équipe de France a perdu l’une de ses étoiles, en l’occurrence Marie-Antoinette Katoto. L’attaquante du PSG a quitté la pelouse touchée au genou droit après s’être blessée seule.

Remplacée par Ouleymata Sarr à la 17e minute de jeu, Katoto a ensuite regagné le banc de touche avec une poche de glace sur le genou. Malgré une domination écrasante, les Bleues ont mis du temps à se relever de ce long arrêt de jeu et ont connu quelques difficultés dans la foulée de la sortie de leur jeune joueuse, sanctionnées par une égalisation par Cayman (36e) avant un deuxième but de Griedge Mbock (41e).

Diacre: "Cela ne semble pas méchant mais elle a mal"

À la pause, la sélectionneure Corinne Diacre en dit un peu plus sur la blessée. "Je n'ai pas eu le temps de faire le point avec le docteur, déclare-t-elle au micro de TF1. Ça ne semble pas méchant mais elle a mal". Katoto est sortie des vestiaires pour la seconde période en béquilles et avec toujours une poche de glace sur le genou.

Lors de la première rencontre des Bleues, la buteuse de 23 ans avait marqué le deuxième but de son équipe, en profitant d’une mauvaise intervention de la gardienne italienne pour se montrer intraitable devant le but. Si l’équipe de France venait à s’imposer contre les Belges, elle serait assurée de terminer en tête de son groupe et donc d’affronter le deuxième du groupe C en quart de finale. Ce qui permettrait d’aborder la dernière rencontre contre l’Islande lundi soir sans pression, et donc de faire souffler les cadres. Et de ne pas précipiter le retour de Marie-Antoinette Katoto.