Ballon d’Or 2021: la liste des 30 nommés avec Benzema, Kanté et Mbappé

La liste des 30 finalistes pour décrocher le Ballon d’Or France Football a été dévoilée ce vendredi. Trois Français y figurent: N’Golo Kanté, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Sans surprise, les autres stars de la planète foot comme Lionel Messi, Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo sont également parmi les prétendant pour le prestigieux trophée.

La liste des 30 finalistes pour le Ballon d’Or 2021 a été dévoilée, ce vendredi par France Football. Elle a été établie par un jury de 180 journalistes internationaux qui y ont placé trois Français: Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG) et N’Golo Kanté, qui fut un temps annoncé parmi les favoris après la victoire de Chelsea en Ligue des champions (et en Supercoupe d'Europe) mais avant l'échec de l’équipe de France à l’Euro 2021 (élimination en huitièmes de finale face à la Suisse).

Jorginho favori?

Son coéquipier, Jorginho, a, lui, triomphé en remportant le championnat d’Europe avec l’Italie. Il figure parmi les prétendants à la succession de Lionel Messi, dernier lauréat en 2019. L’édition 2020 avait été annulée pour des raisons sanitaires.

Robert Lewandowski, qui était le grand favori cette année-là avec le sextuplé réalisé par le Bayern Munich, est encore en lice même s’il n’a garni son palmarès "que" deux titres en 2021.

Les 30 nommés pour le Ballon d'or

César Azpilicueta (Chelsea), Nicolo Barella (Inter Milan), Karim Benzema (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Kevin De Bruyne (Manchester City), Giorgio Chiellini (Juventus), Cristiano Ronaldo (Juventus et Manchester United), Ruben Dias (Manchester City), Gianluigi Donnarumma (AC Milan et PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Phil Foden (Manchester City), Erling Haaland (Dortmund), Jorginho (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), N’Golo Kanté (Chelsea), Simon Kjaer (AC Milan), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Romelu Lukaku (Inter Milan et Chelsea), Riyad Mahrez (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter Milan), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Barcelone et PSG), Luka Modric (Real Madrid), Gerard Moreno (Villarreal), Mason Mount (Chelsea), Neymar (PSG), Pedri (Barcelone), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Luis Suarez (Atlético de Madrid).

Verdict le 29 novembre

Le PSG est bien représenté avec quatre joueurs de son effectif dont Lionel Messi, le recordman de trophées (6) et Gianluigi Donnarumma, qui ont rejoint le club cet été. Neymar, dont la saison a été gâchée par les blessures, y apparait bien et est accompagné de son compère de l'attaque Kylian Mbappé.

Cristiano Ronaldo, quintuple lauréat, est bien présent tout comme les Belges Kevin De Bruyne (Manchester City) et Romelu Lukaku (Inter Milan puis Chelsea), sacrés respectivement champions d’Angleterre et d’Italie.

La liste des 20 nommées pour la meilleure joueuse de l’année, déterminée par vingt spécialistes, a aussi été dévoilée; trois françaises y figurent: Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

Dix gardiens sont aussi en lice pour le Trophée Yachine. Enfin, 32 anciens vainqueurs du Ballon d’Or ont choisi les dix finalistes pour le Trophée Kopa, récompensant le meilleur espoir de moins de 21 ans. Aucun joueur français ne pourra prétendre au titre de meilleur jeune mais la Ligue 1 sera représentée par Jérémy Doku (Rennes) et Nuno Mendes (Sporting puis PSG). Les prix seront attribués le 29 novembre lors d'une soirée organisée au Théâtre du Châtelet.