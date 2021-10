France-Belgique: une belle audience pour la "remontada" des Bleus

La victoire renversante de l’équipe de France face à la Belgique (3-2), en demi-finales de la Ligue des nations ce jeudi soir, a été par 6,7 millions de téléspectateurs en moyenne sur TF1.

C’est encore (très) loin d’un match à enjeu d’une Coupe du monde ou d’un Euro. Mais la Ligue des nations commence à se faire une petite place. Pour l’affiche entre la France et la Belgique, en demi-finales ce jeudi soir à Turin, il y a eu 6,7 millions de téléspectateurs en moyenne sur TF1 pendant le match, avec un pic à 8,2 millions. Soit une part d'audience générale de 31,4%, et même 51% sur les 15-24 ans. La chaine était leader de la soirée, devant "Cash investigation" sur France 2 (2,27 millions) et "Le meilleur pâtissier" sur M6 (2,07 millions).

Le dernier match de l'équipe de France, en septembre face à la Finlande (2-0), avait attiré 6,9 millions de téléspectateurs sur TF1, avec un pic à 7,95 millions en fin de partie, pour 30,6% de part d’audience. C’était un record depuis deux ans pour un match d’une campagne éliminatoire (Euro ou Coupe du monde). Les deux précédentes rencontres, face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) et en Ukraine (1-1), avaient respectivement été suivies, sur M6, par 5,9 millions et 5,2 millions de téléspectateurs (25,5% et 26,6% de part d’audience).

Les Bleus avaient cartonné à l’Euro

A l’Euro, au printemps dernier, les Bleus avaient très fort à l’audimat : 15,1 millions de téléspectateurs pour France-Allemagne sur M6 (57,5% de part d’audience), 12,3 millions de téléspectateurs pour Hongrie-France sur TF1 (70,3% de part d’audience), 15,6 millions de téléspectateurs pour Portugal-France sur TF1 (57,6% de part d’audience) et 16,3 millions de téléspectateurs pour France-Suisse sur TF1 (63,3% de part d’audience).

Pour la finale de la Ligue des nations, ce dimanche face à l’Espagne à Milan (20h45), l’équipe de France sera diffusée sur M6, qui peut espérer faire également un beau score.