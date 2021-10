France-Belgique: "On les a mangés", Theo Hernandez se paye les Belges et Lukaku qui "a disparu"

Héros du match face à la Belgique (3-2) jeudi en demi-finale de la Ligue des nations, avec un but juste avant le temps additionnel, Theo Hernandez a assuré que les Bleus avaient "mangé" les Belges en deuxième période. Et n'est pas tendre avec Romelu Lukaku.

C’est grâce à Theo Hernandez que l’équipe de France a marqué le but du 3-2 face à la Belgique, mercredi soir au bout du temps réglementaire. Un retournement de situation improbable puisque les Bleus étaient menés 0-2 à la pause. "On a bien commencé le match, lors des 20 premières minutes, puis on a baissé d’intensité", a reconnu le latéral gauche tricolore en conférence de presse, ce vendredi.

"A la mi-temps, on s’est dit les choses clairement, a-t-il ajouté. On s’est dit qu’on avait une place en finale à aller chercher et qu’il fallait gagner ce match. Tout le monde a parlé, s’est mis d’accord, et on a vu qu’en deuxième mi-temps on les a mangés." Karim Benzema et Kylian Mbappé ont remis les Bleus à égalité en l’espace de 7 minutes, avant le but libérateur de Hernandez.

Lukaku a "disparu" après 20 minutes selon Theo Hernandez

Interrogé sur l’opposition avec Romelu Lukaku, le défenseur du Milan AC n’a pas mâché ses mots. "Tout le monde sait comment il est, qu’il est costaud, a répondu Theo Hernandez. Mais je pense qu’il était là dans les 20 premières minutes, après il a disparu. Nous on a fait un grand match. Il y avait l’aide de Raphaël à côté de Lucas, j’étais là aussi. On a fait notre boulot et grâce à ça on a gagné ce match."

L’attaquant belge a malgré tout marqué le but du 2-0 en se jouant de Lucas Hernandez, à la 40e minute. Il a ensuite cru inscrire le but du 3-2 pour la Belgique, dans les dernières minutes de jeu, mais il a finalement été signalé hors-jeu. C’était juste avant que la rencontre bascule définitivement grâce à Theo Hernandez.