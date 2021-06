France-Bulgarie: "Facile de jouer avec Ben Yedder", se félicite Giroud

Dans une vidéo publiée par la FFF après le match entre la France et la Bulgarie (3-0), Olivier Giroud est revenu sur ses deux buts inscrits. L'occasion de faire l'éloge de Wissam Ben Yedder, qui a lui permis d'inscrire la dernière réalisation de la soirée.

Ses amis le surnomment le "phénix grenoblois". Il faut dire qu'au cours de sa carrière Olivier Giroud a prouvé à plusieurs reprises sa capacité à rebondir dans des situations compliquées. Condamné à première vue au banc avec le retour de Karim Benzema en équipe de France, l'attaquant de Chelsea a profité ce mardi, face à la Bulgarie (3-0), de la sortie au blessure de son coéquipier, pour avoir du temps de jeu et inscrire un doublé.

Sa "spéciale" pour le premier but

Relégué aussi sur le banc depuis l'arrivée de Thomas Tuchel à Chelsea, Olivier Giroud "ne lâche rien" comme il l'a confié ce mardi après la partie. "Je ne m'attendais pas à entrer. Karim (Benzema) a pris une béquille sur la cuisse. Au bout de deux sprints, j'étais carbo, a plaisanté Giroud. La pause est arrivée à point nommé. En seconde période, je me suis senti très bien. J'ai eu le temps de bien m'échauffer. C'est positif sur le plan individuel mais aussi collectif."

>> Euro: les infos en direct

Après une reprise acrobatique d'Antoine Griezmann pour ouvrir le score en première période, Olivier Giroud a surgi en fin de match (83e) sur un centre de Benjamin Pavard. "En toute humilité, c'est un peu ma spéciale, celle que je préfère, est revenu Giroud sur son but. Premier poteau et extérieur du gauche, j'en ai marqué quelques-uns comme ça. Benjamin m'a mis un superbe ballon, dans le bon tempo et j'ai devancé mon défenseur."

"Facile de jouer avec Wissam"

En manque de temps de jeu ces dernières semaines, Olivier Giroud a conclu sa soirée par un doublé, portant à 46 son nombre de buts avec l'équipe de France. L'attaquant des Blues peut surtout remercier Wissam Ben Yedder pour son offrande, d'autant plus que le Monégasque s'était retrouvé en position de tenter sa chance. "Le deuxième but, c'est un super service, une belle action, avec une percée de Tom (Thomas Lemar, NDLR) balle au pied. Il met un bon ballon à Wissam qui m'a vu au centre. C'est facile de jouer avec Wissam, a commenté Giroud. il a tout de suite vu que j'étais au centre. Je n'ai eu plus qu'à pousser le ballon."

Une remarque élogieuse pour Wissam Ben Yedder, peut-être en opposition avec un sous-entendu adressé à Kylian Mbappé plus tôt dans la soirée. "J'ai été discret parce que des fois on fait des courses mais les ballons n'arrivent pas, a lâché Giroud au micro de la chaîne L'Equipe, parlant de Mbappé sans le citer. Après, je ne prétends pas faire toujours les bons appels mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. Pour le coup, avec deux bons ballons de Ben (Pavard) et de Wissam (Ben Yedder), j'ai pu bien finir mais on aurait pu marquer plus de buts si on avait été plus efficaces. Vous dites qu'on ne m'a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver. Mais je suis très heureux d'avoir pu aider l'équipe. Il n'y a aucune amertume ne vous inquiétez pas."

Pour éviter tout début de polémique, Didier Deschamps a indiqué qu’il ne fallait pas "stigmatiser sur Kylian ou qui que ce soit", revenant aussi sur les différences de profil entre Karim Benzema et Olivier Giroud pour justifier la complémentarité moins évidente entre Mbappé et l'attaquant des Blues.