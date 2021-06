Équipe de France: Deschamps pas rassurant avec Giroud avant l’Euro

A la veille du match de préparation face à la Bulgarie, ce mardi au Stade de France (21h10), Didier Deschamps a évoqué la situation d’Olivier Giroud avec l’équipe de France. En laissant entendre qu’il aurait sans doute un rôle plus discret qu’à la Coupe du monde 2018.

Il a regardé du banc de touche ses partenaires de Chelsea battre Manchester City, le 29 mai, en finale de la Ligue des champions (1-0). Sans fouler la pelouse de Porto. Et Olivier Giroud pourrait bien conserver ce rôle de remplaçant lors de l’Euro avec l’équipe de France. A la veille du dernier match de préparation face à la Bulgarie, ce mardi au Stade de France (21h10), Didier Deschamps a évoqué la situation de l’attaquant des Blues, avec qui il s’est entretenu à Clairefontaine.

Et ses propos n’ont pas vraiment de quoi rassurer le buteur de 34 ans. La faute à une saison particulièrement courte avec le club londonien, durant laquelle il n’a disputé que 1.200 minutes, réparties en 31 apparitions. Soit l’équivalent d’environ 13 matchs entiers (pour 11 buts). Trop peu pour conserver un statut de titulaire indiscutable, comme à la Coupe du monde 2018.

"Son temps de jeu est problématique"

"J'ai parlé de différentes choses avec lui, explique Deschamps. Il est dans un groupe de 26, il a envie d'être important, comme tous. Je sais très bien ce qu'il est capable de faire. Après, on ne va pas revenir sur la situation difficile qu'il a connu en club depuis fin février, où son temps de jeu a été extrêmement réduit. Il est arrivé plus tard, donc on a moins eu le temps d’effectuer un certain travail. Même si, comme avec son club, Olivier donne toujours le maximum lors des séances. Mais rien ne remplace les matchs, en termes de temps de jeu. Il en a eu très peu. Forcément, c'est problématique, même s’il est en top forme et qu’il est habitué à ça."