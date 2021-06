France-Bulgarie, les compos: Kanté de retour avec les Bleus, le trio de feu aligné

Face à la Bulgarie ce mardi (21h10), Didier Deschamps reconduit la même équipe que contre le pays de Galles (3-0), avec seulement N'Golo Kanté à la place d'Adrien Rabiot.

Le temps est compté. Et les opportunités de parfaire l’organisation des Bleus, Didier Deschamps ne les aura pas. Pour mieux roder l’équipe qui débutera certainement contre l’Allemagne le 15 juin à Munich, le sélectionneur profite donc du dernier galop d’essai des Bleus ce mardi, face à la Bulgarie (21h10), pour reconduire l’équipe qui s’est largement imposée (3-0) à Nice face au pays de Galles.

Seul N’Golo Kanté intègre logiquement le onze, en lieu et place d'Adrien Rabiot. Mais le joueur de Chelsea occupera la pointe basse du losange dans le 4-4-2 des Bleus, même s’il devrait avoir une liberté d’expression totale en fonction des mouvements de ses partenaires, comme l’a indiqué Didier Deschamps. Sans surprise, le milieu de terrain de l’équipe de France est complété par Paul Pogba et Corentin Tolisso.

Une préparation sans accroc

Devant, la complicité entrevue la semaine passée entre Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, dans un triangle de feu, reste encore à parfaire. Les trois auront une dernière occasion de s’étalonner face à une équipe qui n’a pas été choisie par hasard, en espérant qu’un carton rouge malheureux ne viendra pas, cette fois-ci, fausser la lecture que nous pourrions avoir de ce match.

La dernière rencontre d’une préparation écourtée, devant 5.000 spectateurs, avec l’espoir de maintenir la confiance et de ne pas briser la dynamique. Le moral des Bleus est au beau fixe, la réintégration de Benzema après cinq ans et demi d’absence s’est déroulée sans accroc. Tous les voyants sont au vert et rien ne semble perturber les Bleus sur le chemin d’une nouvelle épopée. Pourvu que ça dure.

Le onze des Bleus: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernandez - Pogba, Kanté, Tolisso - Griezmann - Benzema, Mbappé.

La compo de la Bulgarie: Naumov - Turitsov, Hristov, Antov, Bozhikov - I.Iliev, Chochev, Jankov - A.Iliev, Despodov.