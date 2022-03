France-Côte d’Ivoire: insubmersible Giroud, buteur pour son retour, le record de Henry se rapproche

Neuf mois après son dernier match avec les Bleus à l’Euro, Olivier Giroud a soigné son retour en équipe de France en marquant le but du 1-0 contre la Côte d’Ivoire (2-1 score final). Avec 47 réalisations en sélection, il n’est plus qu’à quatre unités du record de Thierry Henry.

C’est ce qui s’appelle marquer son retour. Après neuf mois loin de l’équipe de France, Olivier Giroud a été rappelé cette semaine suite au forfait de Karim Benzema, et a débuté en tant que titulaire face à la Côte d’Ivoire, vendredi soir à Marseille. Il lui a alors fallu seulement 22 minutes pour trouver le chemin du but, égalisant juste après l’ouverture du score de Nicolas Pépé, tandis que les Bleus se sont imposés 2-1.

Sur un centre de Théo Hernandez, son coéquipier à l’AC Milan, Giroud a conclu de la tête à bout portant. Son 47e but en équipe de France, qui le rapproche encore un peu plus du record de Thierry Henry à 51 unités.

Nouvelle chance potentielle contre l'Afrique du Sud

En marge de ce rassemblement et alors qu’il enchaîne les bonnes prestations en club, Olivier Giroud a reconnu qu’il avait toujours en tête le record de buts en équipe de France. Son dernier but remontait toutefois à juin 2021, contre la Bulgarie, lors d’un match de préparation à l’Euro.

Il reste un deuxième match à l’attaquant français, lors de ce rassemblement, pour tenter d’augmenter son total de buts en Bleus. Ce sera mardi, contre l’Afrique du Sud. Giroud n’est toutefois pas certain d’avoir du temps de jeu, et il n’est pas certain non plus d’être présent lors des prochains rassemblements. Pour le moment, le record de "Titi" tient toujours.