France-Côte d'Ivoire: le sélectionneur ivoirien bluffé par "la rage" des Bleus

Sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle était forcément très déçu ce vendredi après la défaite sur le fil de son équipe face à la France (2-1). Il souhaite s'inspirer de l'équipe de Didier Deschamps pour faire désormais progresser les siens.

La Côte d'Ivoire n'a pas démérité. Si Nicolas Pépé avait ouvert le score en première période, Aurélien Tchouaméni a offert la victoire en fin de partie (90+3e) à l'équipe de France (2-1) lors de la rencontre amicale, organisée ce vendredi au Stade Vélodrome.

"On a rivalisé, et su parfois être irrésistible"

Sélectionneur de la Côte d'Ivoire, le Français Patrice Beaumelle regrettait cette courte défaite en conférence de presse. "C'est les détails, encore. Le très haut niveau se joue sur des détails. Ces détails-là, ce n'est pas seulement les joueurs et le staff qui doivent les améliorer, c'est tout le monde qui doit être concerné, on doit tous se remettre en question pour gommer ces détails et faire progresser cette grande nation du football, a lancé Beaumelle. Je suis fier, on méritait ce match nul et je serais venu avec un sourire si on l'avait eu. On a rivalisé, et su parfois être irrésistible."

Mais face aux champions du monde, la belle prestations des Ivoiriens n'a pas suffi. Olivier Giroud avait d'abord égalisé de la tête en première période. Si la Côte d'Ivoire ne participera pas à la prochaine Coupe du monde, elle a offert une belle résistance aux Bleus. "On voit une équipe en face qui va chercher la gagne, il faut s'inspirer de ça, a noté Beaumelle. J'ai vu l'équipe de France par moments irrésistible, mais par moments à 50/50 avec nous. Quand je vois Didier Deschamps avoir la rage alors qu'il a tout gagné, je me dis qu'il faut s'inspirer de ça."

Toujours est-il que le vestiaire de la Côte d'Ivoire était "silencieux" après cette défaite. Selon Beaumelle, son groupe ne "méritait" pas ce druel dénouement. "Je travaille le détail, et cela ne paye pas en ce moment. Des fois cela marche sur le long terme, donc je ne lâcherai pas. Cette équipe a une âme, on le voit ce soir, même si sur un petit détail on est encore puni, a regretté le sélectionneur. Je suis le premier attristé car on ne mérite pas ça."