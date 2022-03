France-Côte d'Ivoire: Deschamps encense Tchouaméni et son "énorme potentiel"

En conférence de presse après la victoire face à la Côte d'Ivoire (2-1) ce vendredi, Didier Deschamps a vivement félicité Aurélien Tchouaméni, buteur décisif. Le sélectionneur des Bleus s'est satisfait aussi de l'association du Monégasque avec Paul Pogba.

Buteur décisif (2-1) face à la Côte d'Ivoire ce vendredi au Stade Vélodrome, Aurélien Tchouaméni a encore marqué les esprits en équipe de France. Titulaire aux côtés de Paul Pogba dans le 3-4-21 de Dider Deschamps, le milieu de l'AS Monaco a réalisé une nouvelle prestation de haut vol.

"Les jeunes poussent aussi"

Aurélien Tchouaméni a profité de sa septième sélection avec les Bleus pour ouvrir son compteur. "Aurélien, c'est du haut niveau. Il a un potentiel énorme avec beaucoup de maitrise. Il l'avait déjà montré sur les matches précédents où il avait débuté ou quand il était entré, a félicité Didier Deschamps en conférence de presse Les jeunes poussent aussi, c'est bien. Avec Paul (Pogba), c'est un binôme."

En l'absence de N'Golo Kanté, pour des raisons personnelles, Tchouaméni a fait parler sa puissance physique et sa justesse technique. "Aurélien a cette capacité dans l'agressivité et la récupération qui est un peu supérieure à Paul, a analysé Deschamps sur son nouvel homme fort. Paul est porté un peu plus vers l'avant quand même. Ils ont vraiment fonctionné en doublette, voire en triplette avec Antoine Griezmann qui est important."

Menée au score après un but de Nicolas Pépé, l'équipe de France avait réagi en première période grâce à Olivier Giroud. Il a a fallu attendre ensuite la 93e minute pour que surgisse Aurélien Tchouaméni de la tête sur un centre de Mattéo Guendouzi, habitué des lieux. "C'est juste le fruit du travail, a calmé Tchouaméni après la partie au micro de M6. J'essaie de rester calme. C'est vrai que c'est beau ce qui m'arrive mais comme je l'ai dit depuis le début j'ai différents objectifs et là, par exemple, marquer mon premier but était un objectif." Vivement la suite alors.