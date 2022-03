France-Côte d'Ivoire: "Un stade merveilleux", Griezmann et Pogba sous le charme de Marseille

À quelques heures du coup d'envoi du match amical face à la Côte d'Ivoire ce vendredi, les Bleus prennent leurs marques à Marseille. Antoine Griezmann et Paul Pogba sont les premiers à être ravis de jouer à nouveau au Vélodrome, un stade "exceptionnel" qui leur a souvent réussi.

Six ans après leur dernier match à Marseille, à l'occasion de la demi-finale de l'Euro 2016 contre l'Allemagne (2-0), les Bleus sont de retour dans la cité phocéenne. L'enjeu ce vendredi (21h15) ne sera clairement pas le même, mais le déplacement de l'équipe de France au Vélodrome illustre tout de même une relation particulière entre les hommes de Didier Deschamps et le public marseillais.

Griezmann et Pogba sous le charme de Marseille

À moins de huit mois de la Coupe du monde, les tenants du titre veulent lancer leur préparation face à la Côte d'Ivoire, avant d'aller défier l'Afrique du Sud à Lille mardi prochain. Et quel plus bel écrin que celui de l'OM pour héberger les prestations d'Antoine Griezmann et consorts ?

En tout cas, ce n'est pas le numéro 7 tricolore qui dira le contraire. Ces dernières heures, l'attaquant de l'Atlético a multiplié les démonstrations d'affection envers Marseille et son stade sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée par la Fédération française de football jeudi soir, il glisse même quelques mots : "On est à Marseille, on prend du bleu fraté", glisse-t-il à la caméra en s'emparant d'un chasuble azur avant de poursuivre : "J'ai déjà marqué dans les deux buts ! Demain ? On verra d'abord si je joue. Il y aura une belle ambiance. J'ai de très beaux souvenis ici, toujours dans ce stade merveilleux".

Même son de cloche du côté de Paul Pogba. Sur Instagram, le milieu de terrain de Manchester United explique "comprendre" pourquoi les Marseillais tiennent tant à leur ville en montrant la vue sur la Méditerrannée depuis l'hôtel des Bleus. "Vous êtes bien ici !", précise-t-il, lui aussi visblement impatient d'en découdre au Vélodrome.