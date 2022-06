Équipe de France: Deschamps explique les différences entre Griezmann et Nkunku

Moins influent avec les Bleus Antoine Griezmann est en perte de vitesse en équipe de France. L'attaquant des Bleus voit en plus Christopher Nkunku menacer son statut. Au-delà de ces considérations, Didier Deschamps a expliqué ce qui les différencie avant le match contre la Croatie (lundi à 20h45).

L’un est en perte de vitesse avec l’équipe de France, tandis que l’autre se verrait bien lui chiper la place de titulaire aux côtés de Karim Benzema et Kylian Mbappé. Mais au-delà des états de forme de l’un et de l’autre, Antoine Griezmann et Christopher Nkunku présentent des profils très différents, concède Didier Deschamps, le patron des Bleus.

“Christopher est peut-être plus attaquant qu'Antoine qui aime bien être à la construction. Sur le plan athlétique, ce n'est pas la même chose non plus, estime le sélectionneur. Non pas que Christopher soit maladroit avec ses pieds, mais il a cette capacité dans le domaine aérien. Malgré une taille qui n’est pas démentielle, il a du jump, peut aller dans la profondeur. Antoine peut le faire aussi mais il est plus dans l'animation et la construction du jeu."

Nkunku, seul jeune à s'imposer

Christopher Nkunku offre une vraie alternative au profil de Griezmann au même poste. Il peut évoluer comme deuxième attaquant ou sur un côté. Encore fallait-il pouvoir le démontrer et s’affirmer comme un titulaire en puissance lorsque le sélectionneur a fait appel à lui.

L’attaquant de Leipzig, sacré meilleur joueur de Bundesliga cette saison, a été précieux en juin. Déterminant contre le Danemark avec un service pour Karim Benzema, l’attaquant formé au PSG a délivré une deuxième passe décisive à Kylian Mbappé contre l’Autriche. Auteur de 35 buts et 20 passes décisives en club cette saison toutes compétitions confondues, vainqueur de la Coupe d'Allemagne, Nkunku risque d'être l'un des joueurs les plus prisés du mercato estival, à deux ans de la fin de son contrat.