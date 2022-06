Equipe de France: où situer Mbappé sur la route du record de buts de Thierry Henry en sélection?

Alors que la saison 2021-2022 s'achève ce lundi pour l'équipe de France avec un match comptant pour la quatrième journée de Ligue des nations face à la Croatie, Kylian Mbappé va avoir l'occasion d'entrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. La chasse au record de Thierry Henry est déjà lancée.

Entré en jeu en fin de match vendredi face à l'Autriche, Kylian Mbappé a sauvé l'équipe de France (1-1) lors de la troisième journée de Ligue des nations. L'attaquant en a profité pour inscrire son 27e but sous le maillot bleu, en l'espace de 56 sélections (ratio de 0,48 but par match) à seulement 23 ans. De quoi être en avance sur tous les temps de passage. Le joueur du PSG aura une dernière occasion cette saison, ce lundi face à la Croatie, d'améliorer son bilan personnel.

Kylian Mbappé, qui a récemment prolongé son contrat au PSG jusqu'en 2025, a déjà fait la moitié du chemin par rapport à Thierry Henry, toujours recordman du nombre de buts marqués avec 51 réalisations en 123 matchs (ratio de 0,41 but par rencontre). Sauf grave blessure, la question n'est pratiquement plus de savoir si Mbappé va un jour s'emparer de ce record mais plutôt jusqu'où il pourrait le porter.

Mbappé ne cache pas qu'il vise le record

En mars dernier, après un doublé contre l'Afrique du Sud, Kylian Mbappé ne cachait pas que ce record était un objectif pour lui. "Bien sûr", avait-il répondu. Avant d'ajouter: "J'ai toujours voulu être le premier partout, en équipe de France comme en club. Il y a encore un long chemin car, ce qu'a fait Titi, personne ne l'a fait. Je pense que je peux y arriver bien plus vite qu'on ne le croit."

Avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'équipe de France aura encore deux matchs de Ligue des nations en septembre. De quoi sans doute permettre à Kylian Mbappé de s'installer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus, lui qui pointe à la 11e place. Septième de ce classement, Zinédine Zidane s'est arrêté à 31 buts.

A 23 ans et 6 mois, Thierry Henry était certes champion du monde (1998) et d'Europe (2000) mais il ne totalisait "que" 25 sélections et huit buts avec l'équipe de France. L'ancien joueur d'Arsenal avait quitté la sélection nationale à l'issue du fiasco de la Coupe du monde 2010: il était alors âgé de 32 ans.

A titre de comparaison, Olivier Giroud, qui est le deuxième meilleur buteur des Bleus avec 48 buts en 112 matchs, n'avait jamais porté le maillot de la sélection à l'âge actuel de Mbappé. Il achevait alors sa dernière saison avec Tours en Ligue 2 et allait être transféré à Montpellier.

Parmi les autres joueurs encore en activité et devant Mbappé au classement figurent Antoine Griezmann et Karim Benzema. L'actuel joueur de l'Atlético de Madrid ne totalisait que trois buts à 23 ans et demi, pour 10 apparitions, déjà sous les ordres de Didier Deschamps. En ce qui concerne le buteur du Real Madrid, il comptait 12 buts en 37 sélections mais il avait été privé de la Coupe du monde 2010. Avec respectivement 42 et 37 buts, les deux joueurs pourraient aussi, à terme, détenir le record de buts en équipe de France. Mais forcément, dans le rétroviseur, se situera déjà Kylian Mbappé.

Le classement actuel, avant France-Croatie :

1- Thierry Henry - 51 buts - 123 sélections

2- Olivier Giroud - 48 buts - 112 sélections

3- Antoine Griezmann - 42 buts - 107 sélections

4- Michel PLatini - 41 buts - 72 sélections

5- Karim Benzema - 37 buts - 96 sélections

6- David Trézéguet - 34 buts - 71 sélections

7- Zinédine Zidane - 31 buts - 108 sélections

8- Just Fontaine -30 buts - 21 sélections

9- Jean-Pierre Papin - 30 buts - 54 sélections

10- Youri Djorkaeff - 28 buts - 82 sélections

11- Kylian Mbappé - 27 buts - 56 sélections