France-Croatie: le beau geste de Benzema pour un supporter

À l'issue de la défaite de l'équipe de France face à la Croatie lundi (0-1), Karim Benzema a donné son maillot à un jeune supporter qui était entré sur la pelouse.

Si la soirée des Bleus a tourné à la catastrophe au Stade de France lundi avec la défaite contre la Croatie en Ligue des nations (0-1), un supporter est au moins reparti avec le sourire. Quelques minutes après le coup de sifflet final, un jeune fan est entré sur la pelouse de l'enceinte dionysienne et s'est dirigé vers Karim Benzema. Malgré la présence de la sécurité, l'attaquant du Real Madrid a enlevé son maillot pour l'offrir au supporter, avant de rentrer aux vestiaires le visage fermé.

57e match de la saison pour le Madrilène

Lundi soir, Karim Benzema a disputé son 57e match de la saison et a paru emprunté physiquement sur la pelouse, tout comme son compère d'attaque, Kylian Mbappé. Trop loin du Parisien en première période, le meilleur buteur de la dernière campagne de Ligue des champions a manqué de jambes sur certaines occasions afin de pouvoir faire des différences. En 90 minutes, l'ancien Lyonnais n'a tenté qu'une seule frappe (non cadrée), contre six (deux cadrées) pour Mbappé.

Tenante du titre de la Ligue des nations, l'équipe de France est au bord de la relégation en Ligue B. Déjà éliminés du Final 4, les Bleus ne comptent que deux points en quatre matchs et peuvent être relégués dès la prochaine rencontre en cas de défaite contre l'Autriche le 22 septembre prochain. Un succès leur permettrait de doubler leurs adversaires d’un soir avant un dernier déplacement à Copenhague pour affronter le Danemark.

Il s’agira des deux derniers matchs de l’équipe de France avant la Coupe du monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Les Bleus débuteront la compétition face à l’Australie, dernier qualifié pour le Mondial, le 22 novembre avant de retrouver le Danemark (26 novembre), puis la Tunisie (30 novembre).