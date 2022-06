France-Croatie: Kimpembe déplore les nombreux manques des Bleus

Presnel Kimpembe peste contre le maigre bilan comptable de l’équipe de France lors du rassemblement de juin et pointe du doigt de nombreux manques après la défaite contre la Croatie (0-1), lundi.

Un rassemblement à oublier. L’équipe de France a vécu un mois de juin 2022 pénible avec aucun succès lors de ses quatre premiers matchs de la nouvelle édition de la Ligue des nations (deux nuls, deux défaites). Ils ont conclu leur série par un revers à domicile contre la Croatie (0-1), lundi au Stade de France lors d’un match où Presnel Kimpembe portait de nouveau le brassard de capitaine en l’absence de Hugo Lloris et Raphaël Varane. Le Parisien, qui avait déjà été promu capitaine la semaine dernière en Croatie, conclut cette période avec un goût amer.

"On est très déçus par ce résultat"

"Faire un stage avec quatre matches et n'en gagner aucun, c'est forcément décevant, a regretté le défenseur central. Le contexte n'est pas facile non plus, mais on est très déçus par ce résultat. Dans le match, on n'a pas démérité même s'ils marquent sur un fait de jeu (un penalty de Luka Modric, dès la 5e minute, ndlr). Il faut quand même retenir qu'on part de la maison sans les trois points."

Interrogé sur les choses qui ont manqué en juin, Presnel Kimpembe s’est montré implacable: "Beaucoup de choses". "Les constats, c'est vous (les journalistes, ndlr) qui les faites, a-t-il poursuivi. On a manqué d'efficacité je dirais. Si c'est inquiétant? Non. Le contexte est différent. Il y a une Coupe du monde qui arrive, il reste un peu de temps pour la préparer même si ça va arriver très vite."

Tenants du titre, les Bleus sont déjà éliminés du Final Four et ne pourront pas conserver leur couronne. Ils seront même relégués à l’échelon inférieur en cas de défaite lors du prochain match face à l’Autriche, le 22 septembre prochain. Ils auront ensuite rendez-vous au Danemark (26) pour tenter de sauver l’honneur dans cette pénible édition de la Ligue des nations.