France-Croatie: le fiasco pour les Bleus, battus et éliminés de la course au Final Four de Ligue des nations

L’équipe de France s’est inclinée face à la Croatie, ce lundi au Stade de France, lors de la quatrième journée de la Ligue des nations (0-1). Auteurs d’une campagne calamiteuse, les Bleus sont éliminés de la course aux demi-finales sachant que le Danemark a lui battu l'Autriche (2-0). Ils tenteront de se maintenir en Ligue A à la rentrée.

Une quinzaine placée sous le signe de la pénibilité. L’équipe de France a conclu sa campagne désastreuse par une nouvelle défaite face à la Croatie, ce lundi au Stade de France, lors de la quatrième journée de la Ligue des nations (0-1). Comme lors de leurs trois premières sorties, les Bleus ont affiché un visage décevant sur la pelouse de Saint-Denis. Devant un public pourtant prompt à s’enflammer, les joueurs de Didier Deschamps sont apparus poussifs et sans idée. A l’image de Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot, dominés dans l’entrejeu par le trio Modric-Kovacic-Brozovic.

Un penalty maladroitement concédé par Konaté

La soirée a commencé de la pire des manières avec un penalty maladroitement concédé par Ibrahima Konaté. Aligné aux côtés de Presnel Kimpembe pour sa deuxième sélection consécutive, le défenseur de Liverpool a marché sur le talon de Josip Brekalo dans la surface. Sur une action assez anodine. Luka Modric ne s’est fait prier pour transformer l’offrande en trompant un Mike Maignan pourtant parti du bon côté (5e). Une entame catastrophique dont les champions du monde 2018, organisés en 4-4-2, ne se sont jamais vraiment remis.

A l’image de Karim Benzema, particulièrement discret, les Français ont manqué de fraîcheur et d’impact pour bousculer des Croates parfaitement disciplinés. Kylian Mbappé a tout de même tenté quelques accélérations, sans succès. A nouveau perdu dans un rôle inhabituel de latéral droit, Jules Koundé a été remplacé dès la mi-temps par Benjamin Pavard, qui n’a pas apporté tellement plus. Seul Aurélien Tchouaméni, lui aussi lancé à la pause (à la place de Kamara) a permis de redynamiser un peu les Bleus.

Ne pas descendre en Ligue B

Sans toutefois leur permettre de revenir au score, malgré la 65e apparition consécutive d’Antoine Griezmann, qui a égalé le nombre de sélections de Zinedine Zidane (108), et quelques opportunités dans le money time. C’est la première fois que l’équipe de France s’incline face à la Croatie en dix confrontations. C’est aussi la première fois depuis novembre 2020 qu’elle ne fait pas trembler les filets. Après avoir été battus par le Danemark (1-2), puis accrochés en Croatie (1-1) et en Autriche (1-1), les coéquipiers d’Hugo Lloris se retrouvent derniers du groupe 1. Après leur succès contre les Autrichiens (2-0), les Danois sont en tête avec 7 points d’avance. Un écart que les Bleus ne peuvent désormais plus combler. C’est officiel: ils ne se qualifieront pas pour les demi-finales et ne conserveront donc pas leur titre, acquis en octobre dernier au terme d’une brillante finale face à l’Espagne (2-1).

De quoi inquiéter à cinq mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où les protégés de Deschamps retrouveront le Danemark lors de la phase de poules. Avant cela, il faudra déjà conclure cette Ligue des nations face à l’Autriche (le 22 septembre) et à ce même Danemark (le 25 septembre). Avec l’objectif de se maintenir dans la Ligue A, en ne terminant pas dernier de la poule. Les vacances vont d'abord permettre à tout le monde de souffler, en espérant retrouver des joueurs nettement plus fringants à la rentrée.