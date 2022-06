France-Croatie: Deschamps n’avait pas "la force et l’énergie" après le décès de son père

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, confie traverser "une sale période" avec la mort de son père juste au début du rassemblement, achevé sans aucune victoire en quatre matchs de Ligue des Nations.

L’équipe de France a conclu sa saison 2021-2022 par une succession d’échecs. Les Bleus n’ont gagné aucun de leurs quatre premiers matchs (deux nuls, deux défaites) de la nouvelle édition de la Ligue des Nations et sont déjà éliminés de la course au Final Four. Ils ont manqué de ressort, d’envie et de fraîcheur physique à l’issue d’une saison éreintante. Après le revers contre la Croatie (0-1) lundi, Didier Deschamps a aussi reconnu ne pas avoir diffusé la même énergie qu’habituellement après avoir appris la mort de son père au tout début du rassemblement de l’équipe.

"Je n'avais pas la force et l'énergie habituelles à transmettre aux joueurs"

"Est-ce que je vais passer de mauvaises vacances? Oui, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. Mais j'aurais passé de mauvaises vacances même si on avait gagné les matchs de toute façon, après ça c'est plus personnel. C'est une sale période. Mais voilà, ça peut arriver aussi, c'est pour cela qu'il faut toujours apprécier les très bonnes périodes."

Quelques instants auparavant, il avait déjà fait allusion à l’épreuve personnelle traversée. "Je parle des joueurs, mais je me l'attribue à moi aussi: je n'avais pas la force et l'énergie habituelles à leur transmettre", a-t-il déclaré.

Le sélectionneur a quitté le rassemblement le 31 mai après avoir appris le décès de son papa, ancien troisième ligne de rugby à Biarritz notamment. Il était resté quelques jours auprès de ses proches au Pays basque, laissant Guy Stéphan s’occuper des entraînements mais aussi du premier match face au Danemark (1-2), le vendredi 3 juin. Le sélectionneur avait retrouvé son groupe dès le lendemain. Les Bleus n’ont désormais plus que deux matchs à jouer (les 22e et 25 septembre contre l’Autriche et au Danemark) avant la Coupe du monde (du 21 novembre au 18 décembre).

"Je ne suis pas inquiet, a ajouté Deschamps. J'aurai l'analyse et la réflexion avec mon staff, mais il y aura besoin de beaucoup, beaucoup plus de choses si on veut maintenir le standing qui est le nôtre. Il faudra faire beaucoup plus à la rentrée pour se préparer à l'échéance qui est la nôtre. A partir du moment où on n'a pas fait ce qu'il fallait, il faut faire sa propre autocritique aussi. Les résultats nous donnent tort. J'espère qu'on pourra récupérer toutes nos forces, notre caractère et notre esprit combattant. Dans le vestiaire, personne n'a le sourire. Mais j'ai été joueur aussi, et je sais qu'ils ne pensent qu'à une chose, c'est de profiter de leurs familles. Ils en ont besoin aussi, avant de repartir. Il n'y avait pas l'énergie, mais on a aussi manqué de caractère. Tout est un peu lié. Est-ce que c'est une mauvaise chose pour une bonne chose? Si on se voyait trop beau, il va falloir réagir. On n'a pas rempli les exigences du haut niveau sur ce rassemblement, certainement parce qu'on n'en avait pas les moyens."