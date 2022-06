Équipe de France: Griezmann rejoint Zidane dans l'histoire des Bleus

Antoine Griezmann, entré en jeu contre la Croatie en Ligue des nations ce lundi soir (0-1), a fêté sa 108e sélection. Il devient le 6e joueur le plus capé de l’histoire de l'équipe de France, à égalité avec Zinédine Zidane.

Antoine Griezmann n’est pas dans la forme de sa vie, mais il pourra au moins se consoler en se disant qu’il est entré encore un peu plus dans l’histoire de l’équipe de France ce lundi. En remplaçant Mattéo Guendouzi à la 80e minute de jeu en Ligue des nations contre la Croatie (0-1), l’attaquant de l’Atlético de Madrid a fêté sa 108e sélection en Bleu et fait son entrée dans le top 6 des joueurs les plus capés en Bleu.

Celui qui a fêté sa toute première sélection en mars 2014 lors d’un match amical contre les Pays-Bas revient à hauteur de Zinédine Zidane. Il est pour l’instant devancé par Lilian Thuram (142), Hugo Lloris (139), Thierry Henry (123), Marcel Desailly (116) et Olivier Giroud (112).

65 matchs de suite avec les Bleus

Le champion du monde 2018 affiche d’autres statistiques affolantes grâce à sa régularité et sa longévité sous le maillot frappé du coq. En entrant en jeu contre la Croatie, il a disputé son 65e match consécutif avec les Bleus. La dernière fois qu’il a manqué un match de l’équipe de France, c’était le 13 juin 2017 pour un match amical contre l’Angleterre.

Avec 42 buts, Griezmann est aussi le troisième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, juste derrière Thierry Henry (51) et Olivier Giroud (48). De quoi lui faire un peu oublier sa disette de 23 matchs consécutifs sans avoir trouvé le chemin des filets, clubs et sélections confondus.