France-Croatie: un dispositif de sécurité toujours imposant au Stade de France

La Préfecture de Police a communiqué sur le dispositif de sécurité qui sera mis en place ce lundi, aux abords du Stade de France, pour la rencontre de la quatrième journée de Ligue des nations entre les Bleus et la Croatie.

Forcément, plus de deux semaines après le chaos survenu au Stade de France, tous les regards sont encore tournés vers l'enceintre dionysienne lorsque celle-ci accueille des matchs. Si tout s'est bien passé il y a plus d'une semaine face au Danemark, les Bleus joueront à nouveau au Stade de France ce lundi (20h45), pour une rencontre comptant pour la quatrième journée de Ligue des nations. Un important dispositif de sécurité sera mis en place.

Les hommes de Didier Deschamps séduisent le public et l'affiche se disputera à guichets fermés pour l'occasion. Il s'agira du dernier match de la saison pour l'équipe de France. 78 000 spectateurs sont attendus dont 1 000 fans croates. Dans un communiqué de presse, la Préfecture de Police a détaillé son dispositif de sécurité.

Les grilles du Stade de France ouvriront à 18h45, soit deux heures avant le coup d'envoi. "A cette occasion, un dispositif de sécurité, similaire à celui mis en place pour le match France – Danemark le 3 juin, est organisé par la préfecture de police. Ce dispositif est structuré autour de l’ordre public, la lutte anti-délinquance et la régulation des flux de personnes, pour assurer la sécurité des spectateurs aux abords du stade de France", ont assuré les forces de l'ordre.

Plus de 2 000 policiers et gendarmes

Un appel à la grève a été lancé par la RATP pour ce lundi mais celui-ci "devrait avoir un impact limité sur le trafic" selon la direction de l'entreprise. Lors de son audition au Sénat ces derniers jours, la FFF avait pointé du doigt la responsabilité de la RATP, avec une grève du RER B, lors des incidents en finale de Ligue des champions.

"Plus de 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans le cadre de ce dispositif de sécurité, pour garantir le bon déroulement de la rencontre, a précisé la Préfecture du police. 650 effectifs seront spécialement en charge de la lutte contre la délinquance aux abords et en périphérie du stade de France, ainsi que dans les stations de transport."

"La vérification des billets, sous le contrôle de l’organisateur, sera réalisée au niveau des bornes d’accès, ont ajouté les autorités. Plusieurs équipes patrouilleront dans l’ensemble des gares et stations de l’agglomération parisienne, notamment celles susceptibles d’être empruntées par les spectateurs se rendant au stade de France pour la rencontre. Un dispositif est également prévu au niveau des trois stations de transports en commun de desserte du stade (RER B La Plaine - stade de France, RER D stade de France – Saint-Denis, métro ligne 13 station Saint-Denis porte de Paris)."