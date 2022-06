Real Madrid: l'anecdote de Benzema sur "un petit souci" avec Mourinho

Dans une interview à Onze Mondial, Karim Benzema est revenu sur ses relations compliquées avec José Mourinho, qui avait pour habitude de le piquer lorsqu'il était l'entraîneur du Real.

Au Real Madrid, Karim Benzema n’a pas toujours été l’idole des supporters. Lors de ses premières années en Espagne, les critiques ont parfois été extrêmement dures avec l’ancien chouchou de Gerland. Certains lui reprochaient de ne pas être assez décisif, pas assez tueur, au point de le vouloir sur le banc. D’autres décelaient parfois chez lui une certaine nonchalance ou un manque de combativité. Outre l’intransigeance des fans, Benzema a aussi vécu des moments compliqués avec José Mourinho.

Un "petit souci" avec Mourinho

Lorsqu’il n’était pas satisfait par ses performances, le technicien portugais n’hésitait pas à le tacler publiquement dans les médias. Une de ses piques est restée célèbre. "Si tu n’as pas de chien pour aller chasser, mais que tu as un chat, alors tu y vas avec ton chat. Tu chasses moins, mais tu chasses quand même", avait lâché le "Special One" lors d’une conférence de presse en 2011. Une autre époque. Mais Benzema n’a rien oublié de cette période.

"Ma première saison, les six premiers mois, ont été très difficiles, j’étais tout seul, je ne parlais pas la langue donc tout était compliqué. En plus, j’étais arrivé dans un nouveau monde, avec une autre équipe, un autre football. Heureusement que je n’ai pas baissé les bras", raconte-t-il dans un entretien donné à Onze Mondial.

"Une anecdote ? Ce qui me vient en tête, c’est lorsque j’ai eu un petit souci avec José Mourinho, poursuit-il. On s’est vu à l’hôtel, on a eu une conversation, c’était la veille d’un match contre Majorque. Je ne devais pas jouer le match. Et quand on a discuté, je lui ai dit : « Demain, tu me mets titulaire, je vais marquer et je vais te faire gagner le match ». Le lendemain, j’ai marqué et on a gagné 1-0."

C’était le 23 janvier 2011 à Santiago Bernabéu. Il s’agissait alors de son deuxième but de la saison en championnat, le premier depuis quatre mois. Un déclic puisqu'il avait terminé très fort en inscrivant 13 autres buts jusqu'au mois de mai.