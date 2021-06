France-Galles: la demande des Bleus à l'arbitre au moment du carton rouge gallois

L'équipe de France a réussi son premier test avant l'Euro ce mercredi, en s'imposant largement contre le pays de Galles (3-0). Un match joué en supériorité numérique après le carton rouge de Williams. Les Bleus avaient pourtant demandé à l'arbitre de ne pas siffler l'expulsion du joueur.

C'est avec un sentiment de frustration que sont sortis les Bleus ce mercredi, après leur victoire 3-0 face au pays de Galles en match de préparation à l'Euro. Un match disputé en grande partie en supériorité numérique par l'équipe de France, après le carton rouge de Neco Williams (26e minute) pour une main dans la surface. Penalty (raté par Benzema) et carton rouge. Pour une opposition forcément un peu faussée.

"On a tous demandé à l'arbitre de ne pas expulser le joueur gallois, raconte Hugo Lloris sur La chaîne l'Equipe. On aurait préféré finir le match à 11 contre 11. L'arbitre a suivi le règlement. Malgré ça, les Gallois sont restés très organisés, mais beaucoup derrière. Il y a des choses positives, on a notamment réalisé de très belles choses dans les phases offensives. Le score aurait pu être plus large, mais ça résume bien la physionomie du match."

"Encore beaucoup de travail devant nous"

Le capitaine tricolore, qui fêtait sa 100e sélection, retient tout de même de bonnes choses: "Dans l'ensemble, c'est positif. On a eu un premier quart d'heure un peu difficile, peut-être à cause de la charge de travail sur cette première semaine de préparation. Une fois le rythme du match pris, on a su imposer notre façon de jouer et on est montés crescendo dans le match. Bien sûr, c'était plus facile à 11 contre 10."

"Le plus important est qu'on gagne. Célébrer la 100e en tant que capitaine avec le clean sheet, c'est encore mieux, souligne le gardien. Pour la confiance, on va continuer de travailler. Il y a une deuxième semaine encore très chargée, on la finira avec le match face aux Bulgares. On va savourer la victoire, mais il y a encore beaucoup de travail devant nous." Notamment mardi au Stade de France, contre la Bulgarie.