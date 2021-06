France-Galles: talonnade de Mbappé, frappe enroulée de Griezmann, le bijou des Bleus

Après le penalty raté de Karim Benzema, l'équipe de France a rapidement pris les devants face au pays de Galles ce mercredi, en match de préparation. Après son but, Kylian Mbappé s'est mué en passeur du talon pour Antoine Griezmann.

Un petit bijou. Certes les Gallois évoluent à 10 depuis le carton rouge de Neco Williams (26e minute) pour une main dans la surface. Et certes, ce France-pays de Galles n'est qu'un match de préparation en vue de l'Euro. Mais Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont montré toute leur classe ce mercredi à Nice, sur le deuxième but des Bleus.

36e but de Griezmann avec les Bleus

Buteur pour l'ouverture du score française en première période, après un penalty raté de Karim Benzema, Kylian Mbappé, servi par Paul Pogba, a lancé son coéquipier avec une passe en talonnade. L'attaquant du FC Barcelone, pas vraiment mis sous pression, a eu le temps de contrôler, de se remettre sur son bon pied pour armer une frappe enroulée splendide.

Un petit bijou pour le break des Bleus dès l'entame de la deuxième période (48e minute). Il s'agit de la 36e réalisation d'Antoine Griezmann en équipe de France. Ce dernier est allé saluer Ousmane Dembélé, son coéquipier au Barça, près du banc des remplaçants.