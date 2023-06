France-Grèce: les Bleus porteront le maillot des féminines à l’échauffement

De cette façon, les joueurs de Didier Deschamps apporteront leur soutien aux joueuses d’Hervé Renard à un mois du début de la Coupe du monde féminine.

Avant leur dernier match officiel de la saison, ce lundi soir, les Bleus souhaitaient marquer le coup, et apporter leur soutien aux joueuses d’Hervé Renard, dont l’équipe disputera la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été (20 juillet-20 août). Les coéquipiers de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann porteront ainsi le maillot extérieur des Bleues à l’échauffement, avant le coup d’envoi du match contre la Grèce, comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2024.

La préparation des Bleues commence mardi à Clairefontaine

Invaincus depuis le début de cette campagne de qualification (3/3), les joueurs de Didier Deschamps feraient un grand pas vers l’Euro 2024 en cas de victoire contre la Grèce au Stade de France (20h45). Ils posséderaient six points d'avance sur leur adversaire du soir, neuf sur les Pays-Bas, qui auraient toutefois deux matches en retard à disputer. De quoi partir en vacances l'esprit plus léger.

Et tandis qu'ils se rendront, quel que soit le résultat, sur leur lieu de villégiature, les joueuses, elles, débuteront leur préparation au Mondial dès mardi à Clairefontaine. Hervé Renard aura jusqu’au 10 juillet pour ramener son groupe de 26 joueuses à 23 éléments avant le début de la compétition.

Hervé Renard a intégré Amandine Henry à sa première liste, mais pas Kheira Hamraoui, dont il a choisi de se passer pour la compétition. L’ailière parisienne Sandy Baltimore a elle aussi été laissée de côté. La jeune ailière lyonnaise Vicki Becho (19 ans) lui a été préférée.