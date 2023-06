Equipe de France: Griezmann prêt à mettre "une pression extraordinaire" pour disputer les JO 2024

Présent ce dimanche en conférence de presse, Antoine Griezmann a exprimé son envie de participer aux Jeux olympiques 2024 l’an prochain à Paris. Le taulier de l’équipe de France a d’ailleurs fait passer un message très clair à l’Atlético de Madrid.

Sylvain Ripoll risque d’avoir l’embarras du choix. S’il est toujours en poste l’an prochain, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs va devoir trancher pour composer l’effectif qui disputera les Jeux olympiques 2024 à Paris. En plus des joueurs nés après le 1er janvier 2001, le coach des Bleuets pourra renforcer son groupe de dix-huit avec trois éléments plus âgés. Kylian Mbappé a fait savoir depuis longtemps qu’il aimerait en être. Mais l’attaquant du PSG n’est pas le seul, loin de là.

Interrogé à ce sujet lors de son passage en conférence de presse, ce dimanche à la veille de France-Grèce en éliminatoires de l’Euro 2024, Antoine Griezmann a également posé sa candidature. En envoyant un message très clair à l’Atlético de Madrid, où il est sous contrat jusqu’en 2026.

"Ce serait un rêve"

"Je n’en ai pas parlé avec mon coach ou mes dirigeants, mais c’est vrai que ce serait un rêve pour moi, a expliqué le métronome des Colchoneros. Après, il y a un sélectionneur pour. Est-ce que le club me laissera? Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour qu’on me laisse les faire. Parce que c’est un rêve, un objectif, c’est en France. C’est représenter la France. Les JO, je pense que tout le monde les regarde à la télé mais tout le monde les fait aussi en vacances, en famille ou avec les amis. J’ai envie et ce serait un rêve de pouvoir vivre ça de l’intérieur."

Le tournoi de football des JO 2024 aura lieu du 24 juillet au 10 août, avec des matchs organisés dans toute la France. Des rencontres se dérouleront à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Nice et Saint-Etienne.