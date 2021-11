France-Kazakhstan: les Bleus qualifiés pour la Coupe du monde 2022 si...

Opposée au Kazakhstan ce samedi au Parc des Princes (20h45), l'équipe de France peut d'ores et déjà assurer sa qualification pour la Coupe du monde 2022 avant même le dernier match en Finlande.

La nouvelle pourrait être officielle dès ce samedi soir. Engagée dans sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 depuis le mois de mars, l'équipe de France peut composter son billet pour le Qatar dès ce samedi, lors de la réception du Kazakhstan au Parc des Princes (20h45). Leaders de leur groupe, avec trois points d'avance sur l'Ukraine (avec un match en moins), les hommes de Didier Deschamps valideront leur qualification en cas de victoire face à la 125e nation au classement FIFA. Même en cas de match nul, tout ne serait pas perdu pour les Bleus.

Un oeil sur Bosnie-Finlande

Avec un point, les Bleus seraient assurés a minima de la deuxième place, synonyme de barrage. Mais avec un point ce samedi soir, les coéquipiers d'Hugo Lloris pourraient aussi valider leur qualification si la Bosnie-Herzégovine et la Finlande, qui s'affrontent ce samedi à 15 heures à Zenica, se quittent sur un nul. Si la France venait à s'incliner, elle disputerait un match décisif en Finlande mardi prochain, où un match nul suffirait également et ce, peu importe le résultat de la Finlande face à la Bosnie.

Didier Deschamps l'a affirmé, il veut que son équipe valide son ticket pour le Qatar dès samedi face au Kazakhstan, battu 2-0 à l'aller par les champions du monde. "Il ne faut pas penser qu’on est déjà qualifié, car on affronte le Kazakhstan. Il faudra samedi de la détermination et toutes nos forces pour gagner ce match. Il faudra bien débuter. Le début et la fin sont aussi importants. Après, cela dépend de la qualité de l’adversaire. Le Kazakhstan n’a pas les mêmes forces que l’Espagne et la Belgique. On aura plus le ballon qu’eux. Nous ne devons pas avoir de craintes, mais il faut respecter l’adversaire", défendait le sélectionneur en début de rassemblement. Respecter l'adversaire pour éviter des mauvaises surprises, comme un certain soir de 1993.