Equipe de France: Lloris déplore les conditions de préparation pour le Mondial 2022

A un an de la Coupe du monde au Qatar, Hugo Lloris s'est exprimé sur la cadence infernale qui attend les joueurs la saison prochaine. Le capitaine des Bleus assure que les conditions ne sont pas idéales, mais qu'il faudra s'y adapter.

Alors que les Bleus doivent encore valider leur ticket pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022, Hugo Lloris a été interrogé sur le futur calendrier qui attend les équipes mondialistes. Avec une cadence dantesque.

"Quelque chose de nouveau se présentera à nous. Les joueurs seront prêts physiquement car ils auront derrière eux près de trois mois de compétition. Il ne sera, en revanche, pas possible de disputer de matchs préparatoires, Il n’y aura pas de travail en commun. Ce ne sont pas des conditions idéales, mais bon, on s’adaptera", a confié le capitaine de l'équipe de France dans les colonnes du Parisien.

Pas de match de préparation avant la compétition

Des conditions qui vont dans le sens d'un calendrier international resserré ces dernières semaines, avec une très courte préparation pour le Mondial, et qui n'a pas que des admirateurs. Alors que Thibaut Courtois s'est emporté contre ces cadences infernales, Hugo Lloris a appelé les instances à penser à la santé des joueurs.

"Dans le football, tu es désormais sur le pont onze mois sur douze. Même dans les phases de préparation, on participe avec nos clubs à des tournois. Il n’y a pas, ou si peu, de matchs amicaux, relate le portier de Tottenham. Ça vaut aussi pour la sélection avec la création en 2018 de la Ligue des nations. Après, quand on instaure des choses, il convient de se mettre à la place des joueurs, d’être sensible à leur ressenti. Je joue au football, je ne vais pas me plaindre, cette adrénaline m’anime et me guide. Pour optimiser les performances et le spectacle, il faut également des phases de repos toutes aussi importantes. Et elles sont, j’ai envie de dire, de moins en moins présentes."

Ces dernières semaines, les organismes des internationaux ont été mis à rude épreuve. En septembre, les hommes de Didier Deschamps avaient disputé trois matchs en neuf jours, avant de boucler le Final 4 de la Ligue des nations en six jours et cinq entraînements (dont deux décrassages). Des cadences infernales qui ne semblent guère préoccuper la FIFA, toujours engagée pour organiser une Coupe du monde tous les deux ans.