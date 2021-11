France-Kazakhstan: les maillots des Bleus mis aux enchères

Samedi, les Bleus défieront le Kazakhstan au Parc des Princes dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2022. Les maillots portés par les joueurs de l’équipe de France seront mis aux enchères pour la bonne cause, six ans après les attentats meurtriers du 13 novembre 2015.

Samedi, cela fera six ans jour pour jour qu’Hugo Lloris était sur la pelouse du Stade de France lors d’une nuit macabre. Le gardien tricolore était dans le but des Bleus qui affrontaient l’Allemagne dans un match amical, lorsque les terribles attentats du 13 novembre 2015 survenaient en marge de la rencontre. Toujours marqué par "une soirée et un souvenir très difficile", une nuit durant laquelle des commandos téléguidés par le groupe État islamique (EI) avaient tué 130 personnes dans le cœur de Paris et aux alentours du stade, le capitaine de l’équipe de France a annoncé vendredi en conférence de presse une action de bienfaisance réalisée par la France et la FFF.

L’association "Le Bleuet de France" à l’honneur

Le gardien des Bleus a révélé que les maillots portés par les joueurs tricolores lors de ce France-Kazakhstan, comptant pour les qualifications au Mondial 2022, seront vendus aux enchères, pour la bonne cause. "Avec la Fédération, on a décidé de mettre nos maillots de samedi aux enchères pour remettre les fonds à l’association Le Bleuet de France, afin d’aider les victimes d’attentats ou de guerres. C’est une très bonne chose", a assuré Hugo Lloris, qui portait pour l’occasion sur son survêtement de l’équipe de France la fleur bleue, symbole de l’association.

La Ligue 1 et la Ligue 2 avaient déjà mis le Bleuet de France à l’honneur lors du week-end dernier, pour la 13e journée de L1 et la 15e journée de L2. 124 maillots, "portés ou préparés, et la plupart dédicacés par les joueurs" selon la LFP, sont actuellement proposés sur la plateforme internationale MatchWornShirt à la vente aux enchères, qui prendra fin le 28 novembre à 15 heures.