Ligue 1: des maillots vendus aux enchères pour le Bleuet de France

Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont mis aux enchères ces derniers jours 124 maillots, dont tous les bénéfices iront pour le Bleuet de France, une oeuvre caritative qui honore la mémoire des victimes de guerre ou du terrorisme. Les acheteurs ont jusqu'au 28 novembre pour se positionner sur les différents biens.

Une vente aux enchères pour la bonne cause. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 se sont associés pour proposer au total 124 maillots, dont les bénéfices seront reversés pour le Bleuet de France, une oeuvre caritative, issue de la Première Guerre Mondiale, en l'honneur des victimes de guerre, du terrorisme, et qui aide aussi les anciens combattants et les familles des victimes.

Fin des enchères le 28 novembre

Les bleuets sont vendus principalement les 8 mai et 11 novembre, dans l'objectif d'honorer la mémoire des différentes victimes. La vente aux enchères de ces maillots a commencé ce 10 novembre à 16 heures sur la plateforme internationale MatchWornShirt et se terminera le dimanche 28 novembre, à 15 heures. Après deux jours, le maillot de Lucas Paqueta arrive à la première place des ventes, avec un don potentiel de 1.400 euros.

Le milieu brésilien de l'OL devance de façon provisoire Achraf Hakimi et Mauro Icardi, les deux joueurs du PSG, dont les maillots partiraient ce vendredi matin respectivement pour 650 et 625 euros. Suivent ensuite Mamadou Sakho (600 euros), le défenseur de Montpellier, et Seko Fofana (539 euros), le patron du milieu de terrain du RC Lens. Bien évidemment, les prix auront le temps de s'envoler d'ici la fin de la vente aux enchères.

La Ligue de football professionnel (LFP) a déjà mis le Bleuet de France à l'honneur lors du week-end dernier, à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1 et la 15e journée de Ligue 2. Dans son communiqué, la LFP précise que ces 124 maillots ont été "portés ou préparés, et la plupart dédicacés par les joueurs".

Le mois de novembre est marqué par les hommages, avec également le 13-Novembre. Six ans après les attentats à Paris, qui avaient touché aussi le Stade de France en marge d'une rencontre entre la France et l'Allemagne, les Bleus défieront ce samedi à cette date le Kazakhstan, pour une affiche comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le match se déroulera au Parc des Princes.

Pour accéder à la vente :

• Maillots de Ligue 1 Uber Eats : https://www.matchwornshirt.com/club/lfp/1112

• Maillots de Ligue 2 BKT : https://www.matchwornshirt.com/club/lfp/1113