France-Kazakhstan: "On a prouvé qu’on pouvait jouer à deux", Benzema savoure sa relation avec Mbappé

Lors de la rencontre face au Kazakhstan (8-0) en qualifications pour la Coupe du monde 2022, samedi soir, Benzema et Mbappé ont beaucoup combiné, jusqu'à ce que le Parisien offre une passe décisive au Madrilène. Benzema est revenu ensuite sur sa relation avec Mbappé sur le terrain.

Depuis le retour de Karim Benzema en équipe de France, début juin, lui et Kylian Mbappé se cherchent beaucoup sur le terrain. Samedi soir contre le Kazakhstan (8-0), en qualifications pour la Coupe du monde 2022, alignés en pointe avec Antoine Griezmann derrière eux, les deux attaquants français se sont trouvés. Quatre buts pour Mbappé, deux pour Benzema, ils ont soigné leurs statistiques, et le premier a offert sur un plateau son deuxième but au second.

Lancé en profondeur par Benzema, Mbappé lui a subtilement remis le ballon après avoir fixé le gardien. L’attaquant du Real Madrid n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. "On a tenté, et je disais que lors des matchs précédents qu’il y aurait un moment où ça allait rentrer, a commenté Karim Benzema sur M6 au sujet de sa relation avec l’avant-centre du PSG. On a prouvé qu’on pouvait jouer à deux et être à la fois collectifs et décisifs."

Un an pour peaufiner la relation avant le Qatar

Sur le papier, Kylian Mbappé avait déjà adressé trois passes décisives à Karim Benzema en équipe de France, face à la Suisse à l’Euro 2021, puis face à la Belgique et l’Espagne lors de la Ligue des nations. Mais dans les faits, c’est surtout "KB9" qui avait fait la différence dans des situations compliquées, sur des enchaînements ahurissants ou sur une frappe millimétrée.

Si l’adversité de la rencontre face au Kazakhstan invite à rester mesuré, le duo doit profiter de chaque occasion qui se présente pour améliorer ses automatismes. Avec la qualification en poche pour le Mondial 2022, Benzema et Mbappé ont désormais un an pour peaufiner leur relation technique.