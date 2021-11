France-Kazakhstan: "Aller là-bas pour gagner", Mbappé fixe l’objectif pour le Mondial 2022

Kylian Mbappé a savouré après son quadruplé, ce samedi lors de la victoire des Bleus contre le Kazakhstan (8-0). L’attaquant de l’équipe de France se met à rêver d’un nouveau sacre lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022.

Kylian Mbappé a largement contribué à la belle victoire des Bleus ce samedi contre le Kazakhstan (8-0) lors des éliminatoires pour le Mondial 2022. Auteur d’un quadruplé dans son jardin du Parc des Princes, l’attaquant de l’équipe de France et du PSG s’est réjoui de la qualification pour la Coupe du monde. En prime, la sélection dirigée par Didier Deschamps a offert un récital au public tricolore.

"Le plus important, c’était la qualif. On voulait se donner une chance de défendre notre titre, a estimé le quadruple buteur tricolore au micro de M6. En plus, dans le groupe il y a beaucoup de joueurs qui ne l’ont pas jouée la Coupe du monde. Même pour ceux qui l’ont jouée et gagnée, la Coupe du monde cela reste un rêve."

"Les gens ont pris du plaisir, on en a pris aussi"

Souvent critiquée pour son style de jeu pas assez spectaculaire, l’équipe de France a livré une prestation remarquable ce samedi face au Kazakhstan. Kylian Mbappé le reconnait volontiers, les Bleus voulaient gagner avec la manière. Mission accomplie avec ce festival offensif.

"On a assuré le spectacle, je pense que les gens ont pris du plaisir, on en a pris aussi, a poursuivi le phénomène français du PSG. On a respecté le jeu et on a respecté l’adversaire en voulant faire mal jusqu’à la fin avec ce score large pour nous."

Une grosse victoire collective qui fait naître de beaux espoirs chez les supporters avant le Mondial 2022 au Qatar. Mais pas seulement. L’attaquant de 22 ans a fait preuve d’une belle ambition.

"La Coupe du monde c’est un rêve, c’est un objectif, c’est tout. On va bien se préparer parce que c’est une chance unique de jouer dans une équipe qui peut la gagner. Il ne faut pas gâcher cette chance. Il faut continuer à rêver. On veut aller là-bas pour gagner bien sûr."