France-Suisse: Benzema avait aidé Lloris à arrêter le penalty de Rodriguez

Le Parisien affirme ce jeudi que Karim Benzema avait conseillé à Hugo Lloris de plonger sur son côté droit pour arrêter le penalty de Ricardo Rodriguez, lors de la seconde période de France-Suisse. Un conseil gagnant.

À la 55e minute, lors du hui la Suisse aurait pu assommer (plus tôt) l'équipe de France en portant le score à 2-0 avec un penalty de Ricardo Rodriguez. Mais Hugo Lloris avait réussi à l'arrêter et à sonner la révolte des Bleus dans ce huitième de finale de l'Euro 2021. Une prouesse qui pourrait bien avoir été rendue possible par Karim Benzema. Des images ont montré que l'attaquant avait murmuré à l'oreille du gardien durant les instants précédant la tentative du latéral gauche. D'après Le Parisien, c'était pour lui dire de quel côté plonger.

Comme le relève le quotidien, Karim Benzema s'est peut-être souvenu d'un soir de Ligue des champions en avril 2016. Lors d'un quart de finale aller, Ricardo Rodriguez avait marqué un penalty pour Wolfsburg contre le Real Madrid. Keylor Navas avait été battu sur sa droite, ce qui avait permis au club allemand d'ouvrir le score (il s'était ensuite imposé 2-0).

Or, Ricardo Rodriguez a justement tenté sa chance sur la droite d'Hugo Lloris. Le conseil de Karim Benzema a donc peut-être été décisif.

Pepe avait fait pareil... sans être écouté

Quelques jours auparavant, lors de France-Portugal (2-2), Pepe avait fait de même pour aider Rui Patricio à arrêter un penalty de... Karim Benzema. Il était en effet allé voir son gardien pour lui donner une indication de direction. Mais ce conseil n'avait pas été suivi et le buteur français avait pu égaliser à 1-1. Ce qui avait provoqué l'agacement de l'expérimenté défenseur de 38 ans, comme l'avait remarqué la BBC.