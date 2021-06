Portugal-France: Pepe avait indiqué le bon côté à son gardien sur le penalty de Benzema

Pepe avait annoncé à son gardien, Rui Patricio, la direction du tir de Karim Benzema sur son penalty lors de Portugal-France (2-2)n mercredi à l'Euro 2021. Son coéquipier ne l’a pas écouté et cela a fortement agacé le défenseur du FC Porto.

Karim Benzema a enfin débloqué son compteur depuis son retour en équipe de France, mercredi en s’offrant un doublé contre le Portugal (2-2). Il a pourtant failli être mis en échec par l’un de ses anciens partenaires, Pepe, sur le penalty qu’il a transformé juste avant la mi-temps (45e+2). Positionné dans le dos de l’attaquant français, le défenseur a multiplié les signes de mains vers son gardien, Rui Patricio, pour lui montrer la direction vers laquelle Benzema allait tirer.

Pepe indique la direction du penalty de Karim Benzema à son gardien, Rui Patricio © Capture BBC

Pepe reproche à son gardien Rui Patricio de ne l'avoir écouté © Capture BBC

Invité à s’éloigner par l’arbitre, il a poursuivi ses gesticulations en indiquant à son coéquipier de plonger sur sa droite. En vain. Rui Patricio a plongé sur sa gauche et Benzema l’a pris à contre-pied en tirant de l’autre côté. Celui que Pepe lui avait indiqué… Et le défenseur de 38 ans n’a pas apprécié de ne pas avoir été écouté. Après le but français, il a vivement reproché à son gardien de ne avoir suivi ses conseils, comme l’a montré une caméra isolée de la BBC.

Pepe connait bien Karim Benzema puisque les deux hommes ont joué ensemble pendant huit ans au Real Madrid, entre 2009 et 2017. Le défenseur portugais, aujourd’hui âgé de 38 ans, évolue au FC Porto depuis janvier 2019, après la fin de son aventure au Real en 2017 et un an et demi passé à Besiktas (2017-décembre 2018).

>> Toutes les infos sur l'Euro EN DIRECT

En deuxième période, Rui Patricio s’est incliné une deuxième fois face à Benzema qui l’a trompé d’une frappe croisée après avoir devancé Ruben Dias sur une superbe offrande de Paul Pogba (47e). Avec ce match nul, la France a terminé première du groupe et affrontera la Suisse en huitièmes de finale. Troisième, le Portugal, champion d’Europe en titre, sera opposé à la Belgique, grande favorite de la compétition.