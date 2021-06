Benzema, Kimpembe, Varane… les Bleus réagissent après leur élimination de l’Euro 2021

Plusieurs joueurs de l’équipe de France ont publié des messages sur les réseaux sociaux ce mardi au lendemain de l’élimination de la France en 8es de finale de l’Euro 2021 face à la Suisse.

La nuit a été courte pour les joueurs de l’équipe de France. Sur le chemin du retour vers l’Hexagone, plusieurs d’entre eux sont sortis du silence pour faire part de leur amertume au lendemain de l’élimination en 8es de finale contre la Suisse (3-3, 5 tab 4). Auteur d’un doublé contre la Nati, Karim Benzema est meurtri par ce scénario, lui qui visait le titre pour son grand retour en sélection après cinq ans d’attente.

"La déception est immense"

"Triste et déçu suite à l’issue du match d’hier, a écrit l’attaquant du Real Madrid. La déception est immense, j’aurai aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien sans faille depuis le début de cet Euro. Merci pour la force que vous m’avez donné quotidiennement. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort."

En souffrance dans l’axe central, Raphaël Varane, son coéquipier au Real, a aussi diffusé un message tourné vers l’avenir. "Malgré l’élimination et notre immense déception, on garde la tête haute, promet-il. On va apprendre de nos erreurs et revenir plus fort. Merci à tous pour votre soutien."

Kimpembe remercie le staff

Son partenaire en charnière, Presnel Kimpembe, a, lui, une pensée pour le staff et ses équipiers. "Celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Très déçu ce matin. Mais déjà plein de force et d’envie pour la prochaine campagne. Merci au staff et au groupe pour la confiance et l’aventure, merci aux supporters pour votre soutien. On recommencera. Encore et encore. La force."

Adrien Rabiot, aligné dans le couloir gauche contre les Suisses, fait aussi part de sa douleur et promeut la cohésion de groupe. "Têtes hautes, écrit-il. Unis dans la victoire comme dans la défaite. Cette élimination fait mal mais elle doit renforcer le désir de faire mieux lors des prochaines échéances qui arrivent à grands pas. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, de près ou de loin, dans cette aventure! Ensemble nous sommes plus forts!"

Olivier Giroud promet aussi de revenir "plus fort". Plutôt actif sur les réseaux sociaux, Antoine Griezmann est resté muet pour le moment. Idem pour Paul Pogba, brillant lors de cet Euro et auteur d’un but splendide lundi. Kylian Mbappé s’est, lui, exprimé dès lundi soir pour se dire désolé après avoir raté son tir au but, qui a scellé l’élimination des Bleus.