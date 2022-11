France-Tunisie: neuf changements dans la compo des Bleus, Disasi, Kolo Muani et Veretout titulaires

Didier Deschamps a choisi de procéder à plusieurs changements dans la composition de l'équipe de France qui affrontera la Tunisie ce mercredi lors de la troisième journée du Mondial 2022. Outre la présence d''Eduardo Camavinga en latéral gauche, Axel Disasi et Jordan Veretout ainsi que Randal Kolo Muani sont titulaires.

Malgré la volonté de s'emparer seul de la tête du classement des buteurs, Kylian Mbappé ne débutera le match de l'équipe de France ce mercredi contre la Tunisie. Légèrement touché à la cheville, l'attaquant des Bleus commencera sur le banc pour cettte rencontre de la troisième journée du Mondial 2022 dans le groupe D. En l'absence également d'Olivier Giroud, c'est finalement Randal Kolo Muani qui sera chargé d'animer la pointe de l'attaque tricolore.

Une défense remaniée

Sans surprise, Steve Mandanda remplace Hugo Lloris dans les buts de l'équipe de France. Au total, Didier Deschamps a procédé à neuf changements dans son onze de départ. Jules Koundé laissé au repos à droite, ce n'est pas Benjamin Pavard qui jouera. Le sélectionneur des Bleus lui a préféré le Monégasque, lui aussi central de formation, Axel Disasi.

Comme envisagé depuis plusieurs jours, Eduardo Camavinga va débuter au poste de latéral gauche pour laisser souffler le dernier spécialiste du poste Théo Hernandez. La charnière sera elle composée du duo Varane-Konaté. Après avoir repris contre le Danemark, le champion du monde 2018 va accumuler de nouvelles minutes sur le terrain alors que le joueur de Liverpool va connaître sa deuxième titularisation du Mondial après le succès face à l'Australie (4-1).

Une équipe expérimentale

Outre la défense, où certains sont habitués à l'équipe de France, Didier Deschamps a aligné une formation inédite au milieu et en en attaque. Difficile de savoir si les Bleus vont jouer en 4-4-2 avec Randal Kolo Muani et Kingsley Coman devant ou si le joueur de Francfort sera seul en pointe.

Une incertitude renforcée par les profils des joueurs alignés dans l'entrejeu puisque les Marseillais Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout seront associés à Aurélien Tchouaméni et à Youssouf Fofana. Un 4-3-3 avec Coman ailier gauche et Guendouzi dans le couloir droit est à envisager.

La compo des Bleus face à la Tunisie

Le onze de départ: Mandanda - Disasi, Varane, Konaté, Camavinga - Guendouzi, Tchouameni, Fofafa, Veretout - Kolo Muani, Coman.

Les remplaçants: Lloris, Areola, Pavard, Koundé, Griezmann, Giroud, Mbappé, Dembélé, Rabiot, Saliba, Upamecano,Théo Hernandez, Thuram, Benzema (blessé) et lucas Hernandez (blessé).