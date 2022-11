France-Tunisie: la grande inconnue Mbappé, gêné à une cheville

Le staff de l’équipe de France pourrait être tenté de préserver Kylian Mbappé, ce mercredi face à la Tunisie (16h) en raison d’une gêne à une cheville qu’il traîne depuis quelques semaines.

Kylian Mbappé (23 ans) pourrait bien être concerné par la large rotation attendue dans la composition de l’équipe de France, ce mercredi face à la Tunisie (16h). A quelques heures du coup d’envoi du dernier match de poule des Bleus à la Coupe du monde 2022, c’est encore la grande inconnue sur le cas de la star des Bleus. L’attaquant du PSG veut toujours soigner ses statistiques et pointe à six buts du record de Just Fontaine en Coupe du monde (13 buts, tous inscrits lors de l’édition 1958).

Mais le numéro 10 ressent une gêne au niveau de la cheville depuis plusieurs semaines. Celle-ci était d’ailleurs encore strappée mardi à l’entraînement. L’idée de reposer le co-meilleur buteur de la Coupe du monde (ex aequo avec Enner Valencia et Cody Gakpo, 3 buts) a traversé l’esprit de Didier Deschamps alors que les Bleus ont déjà validé leur billet pour le tour suivant et sont presqu’assurés de la première place.

Si Mbappé soufflait, Randal Kolo Muani (23 ans, 2 sélections) pourrait fêter sa première titularisation et jouer ses premières minutes dans cette compétition, à moins que le sélectionneur préfère reconduire Ousmane Dembélé. Dans tous les cas, il y a très peu de chance de voir le Parisien jouer 90 minutes. L’équipe de France aura besoin d’un grand Kylian Mbappé à partir des huitièmes de finale dimanche.

"J’ai des données que vous ne pouvez pas avoir", a rappelé Deschamps mardi

Mardi, Didier Deschamps s’est un peu agacé d'une question au sujet de la titularisation de Mbappé, potentiellement dictée par son ego et sa soif de statistiques. "Apparemment, son problème serait son ego parce que son ego voudrait qu’il joue, a lancé le sélectionneur. Qu’est-ce que vous en savez? Est-ce qu’il veut jouer? Vous ne le savez pas, moi je le sais. Kylian n’a pas d’ego. Enfin… Evidemment, il est important et décisif mais je peux vous assurer qu’il s’est toujours inscrit dans un cadre collectif avec cette capacité, de par ce qu’il fait, d’être mis en lumière parce qu’il est décisif."

"Il n’a plus 18 ans, il a de l’expérience, poursuit-il. Il a envie de jouer, les 24 joueurs ont envie de jouer le match de demain mais ils ne le commenceront pas tous. Vous pouvez penser, imaginer mais avant de prendre mes décisions, j’ai des données que vous ne pouvez pas avoir. Mes données sont en direct et quand ce sont des données par la bande ou en périphérie (il fait référence à la provenance présumée des informations dans la presse, ndlr), ce n’est pas toujours factuel."