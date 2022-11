France-Tunisie: "On n'était pas au niveau", la réaction lucide de Konaté après la défaite

Après la défaite de la France contre la Tunisie (0-1), Ibrahima Konaté a déploré les erreurs techniques et la fébrilité des Bleus. Un constat qui impose, selon lui, une "remise en question" avant les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022.

Ibrahima Konaté n'a pas cherché à minimiser la contre-performance des Bleus. Après la défaite 1-0 de l'équipe de France contre la Tunisie pour son troisième match de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le défenseur central de Liverpool a déclaré avoir "horreur de perdre", mais que lui et ses coéquipiers "n'avaient pas été au niveau".

"Je ne peux pas dire qu’il y a eu trop de changements, si on est là aujourd’hui, on ne peut pas jouer sur cette excuse-là, on n’était pas au niveau. Il y avait trop de déchet technique. Il faut qu’on se concentre sur le prochain match, être soudés et oublier cette petite erreur. Que ce soit l’Argentine, le Mexique ou qui que ce soit, ça va être un match difficile", a-t-il dit au micro de beIN Sports, après avoir insisté sur le fait qu'il n'y aurait "pas de cadeau" en huitièmes de finale (dimanche 16h).

"Il faut se remettre en question"

Sur TF1, Ibrahima Konaté a tenu le même discours, en insistant même sur les difficultés rencontrées par les Bleus: "On a été fébriles et tout le monde le sait. Il faut se remettre en question. On était au courant que la Tunisie allait jouer à fond, avec un état d’esprit d'assassin. On aurait dû jouer comme ça, mais on ne l’a pas fait. Didier Deschamps a eu le même discours, qu’on aurait dû se mettre au niveau d’un match de Coupe du monde."

Titulaire avec Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, 23 ans, a fêté sa cinquième sélection. Il a pris part aux trois matchs des Bleus dans ce Mondial, en démarrant contre l'Australie et en disputant un quart d'heure contre le Danemark.