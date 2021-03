France-Ukraine: encore un record de précocité pour Mbappé

Aligné face à l'Ukraine ce mercredi par Didier Deschamps, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 40 sélections avec l'équipe de France.

Encore un record de précocité battu par Kylian Mbappé. Un de plus. Titulaire ce mercredi pour la rencontre entre l’équipe de France et l’Ukraine, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022, il est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 40 sélections avec les Bleus. Un cap atteint à seulement 22 ans et trois mois.

Déjà un cadre pour Deschamps

Alors à l'AS Monaco, il avait fait ses grands débuts au plus haut niveau international en entrant en jeu lors d’un déplacement au Luxembourg (3-1), le 25 mars 2017. Son premier but était arrivé seulement quelques mois plus tard à l’occasion d’une victoire face aux Pays-Bas (4-0), le 31 août 2017. Le Parisien totalise depuis 16 buts en équipe de France et semble indiscutable aux yeux de Didier Deschamps.

"Kylian a la capacité de jouer à tous les postes offensifs. Dans son club, il est surtout utilisé ces dernières semaines dans une position à gauche, même s'il a pas mal de liberté. Il joue parfois dans l'axe, où il est aussi performant. Il joue moins à droite, même s'il a été très bon aussi. Sur un côté, surtout à gauche, il a tendance à rentrer pour marquer. Quand il est dans l'axe, il a tendance à aller sur son côté de prédilection, le côté gauche, où il a les meilleures sensations", disait à son sujet le sélectionneur cette semaine en conférence de presse.

Pour la réception de l’Ukraine, Deschamps a décidé de l’aligner côté gauche dans un 4-4-2 résolument offensif. Avec Kingsley Coman à droite et un duo composé d'Antoine Griezmann et Olivier Giroud dans l'axe.