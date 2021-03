France-Ukraine, les compos: Rabiot titulaire, un onze très offensif pour les Bleus

C'est avec un onze de départ qui semble se rapprocher d'une équipe type que les Bleus accueillent l'Ukraine, ce mercredi soir (20h45) pour le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Paul Pogba est remplaçant, Adrien Rabiot en profite.

L'Euro n'a pas encore commencé et la Ligue des nations n'est toujours pas terminée, mais l'équipe de France se lance donc dans une troisième campagne. Les Bleus débutent ce mercredi soir les éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022, avec la réception de l'Ukraine au Stade de France. Coup d'envoi prévu à 20h45, à suivre dans notre live RMC Sport.

Pour une fois, Didier Deschamps peut compter sur un groupe pleinement opérationnel. Le sélectionneur, qui doit aussi préparer l'Euro, aligne un onze ressemblant fortement à une équipe type. En défense, Presnel Kimpembe est associé à Raphaël Varane. Sur les côtés: les champions du monde Benjamin Pavard et Lucas Hernandez.

Un schéma à quatre attaquants

Le sélectionneur opte pour un schéma très offensif, avec quatre joueurs destinés à l'attaque: Olivier Giroud est accompagné par Antoine Griezmann devant, Kylian Mbappé et Kingsley Coman seront chargés d'enflammer les côtés. Dans l'entrejeu, Adrien Rabiot et N'Golo Kanté font la paire. Performant au Portugal (1-0), le joueur de la Juve est reconduit, non pas comme milieu gauche mais dans l'axe. Paul Pogba, qui a tout récemment repris la compétition avec Manchester United, est remplaçant.

En ce qui concerne l'Ukraine, l'équipe n'est plus aussi affaiblie par le coronavirus qu'elle l'était quand elle a encaissé un 7-1 début octobre. "On a pu renforcer notre équipe. Les joueurs vont montrer de quoi ils sont capables et je suis certain qu'ils vont faire de leur mieux", a prévenu le sélectionneur Andriy Shevchenko.

Les équipes de départ:

France: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Rabiot, Coman, Mbappé - Griezmann, Giroud.

Ukraine: Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Kryvtsov, Matvyienko - Sydorchuk, Malinovskyi, Shaparenko, Zinchenko - Yaremchuk