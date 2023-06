Gibraltar-France: Samba bien parti pour fêter sa première titularisation avec les Bleus

Mike Maignan a ressenti une gêne musculaire au mollet et devrait donc être remplacé par Brice Samba ce vendredi soir pour la rencontre entre l'équipe de France et Gibraltar (20h45), dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024.

Il y a un peu plus d’un an, il évoluait encore en D2 anglaise avec Nottingham Forest. Ce vendredi soir, il pourrait faire ses grands débuts en sélection. Brillant cette saison avec Lens, Brice Samba est bien parti pour fêter sa première titularisation et sa première sélection contre Gibraltar (20h45), à Faro, au Portugal, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024.

Une gêne musculaire pour Maignan

Comme révélé par RMC Sport jeudi, le titulaire Mike Maignan a ressenti une gêne musculaire au niveau du mollet et a dû écouter sa séance. Le staff de l’équipe de France devrait donc le ménager et faire confiance à Samba. Didier Deschamps a annoncé jeudi que le Lensois était désormais le deuxième dans la hiérarchie des gardiens derrière Maignan mais devant Alphonse Areola (West Ham).

Lors du dernier rassemblement en mars, au cours duquel Maignan avait marqué les esprits (détournant un penalty contre les Pays-Bas et signant un arrêt magistral contre l’Irlande), les positions étaient inversées entre Samba et Areola. A 29 ans, Samba a été élu meilleur de Ligue 1 cette saison lors de la cérémonie des trophées UNFP. Grand artisan de la deuxième place décrochée par les Sang et Or, il découvrira bientôt la Ligue des champions.