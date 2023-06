Gibraltar-France: les Bleus s'imposent sans forcer

L’équipe de France a tranquillement dominé Gibraltar ce vendredi en qualification pour l’Euro 2024 (3-0). Les Bleus, sérieux sans être flamboyants, continuent leur sans-faute.

Le job a été fait. Opposée à Gibraltar ce vendredi dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, l’équipe de France a rempli sa mission en dominant la 201e nation mondiale au classement FIFA grâce à des buts d’Olivier Giroud, Kylian Mbappé et un contre son camp de Khaled Mouelhi (3-0).

À Faro (Portugal), où la rencontre avait été délocalisée en raison de travaux effectués au stade Victoria, l’habituelle antre de Gibraltar, les Bleus n’ont même pas eu le temps de trembler. Olivier Giroud a fait sauter le verrou dès la 3e minute en reprenant de la tête un centre de Kingsley Coman au niveau des six mètres (1-0).

L’attaquant de l’AC Milan, resté muet lors du dernier rassemblement au mois de mars, a ainsi inscrit le 54e but de sa carrière sous le maillot frappé du coq. Il est plus que jamais meilleur buteur de l’histoire des Bleus devant Thierry Henry (51). Avec une 123e sélection vendredi soir, il a également fait son entrée sur le podium des joueurs les plus capés de l’équipe France, seuls Hugo Lloris (145) et Lilian Thuram (142) faisant mieux que lui.

Dans une rencontre plutôt fermée et sans véritable rythme, les Bleus ont confisqué le ballon et assiégé le camp de Gibraltar. Le but du break est arrivé juste avant la pause sur un penalty sifflé après une main des locaux dans leur surface. Kylian Mbappé s’est chargé de le transformer tranquillement pour mettre les Français à l’abri (45+3), son 39e but avec l’équipe de France.

La grosse frayeur de Brice Samba

Seul moment de frayeur pour les hommes de Didier Deschamps: la tentative venue d’ailleurs d’Ayoub El Hmidi à la 34e minute. Alors que la France menait seulement 1-0, Antoine Griezmann n’appuie pas assez sa passe vers Eduardo Camavinga et le milieu de terrain madrilène se fait prendre au duel par El Hmidi. Ce dernier, milieu de terrain évoluant dans le championnat de Gibraltar, ne se pose pas de question et, depuis la ligne médiane, tente sa chance.

Brice Samba, trop avancé, est battu par la tentative d’El Hmidi. Mais le portier lensois, qui honorait, comme Wesley Fofana, sa toute première sélection, a finalement vu le ballon passer juste au-dessus de sa transversale, au grand désespoir du joueur de Gibraltar, à deux doigts de s’offrir le plus beau moment de gloire de sa carrière.

Après une deuxième période à sens unique, l’addition est devenue encore un peu plus salée pour les joueurs de Gibraltar sur un coup du sort. Après un coup de rein, Mbappé cherche Christopher Nkunku dans la surface. Sa passe est finalement coupée par Mouelhi, qui trompe son propre gardien et marque contre son camp (3-0, 78e).

Grâce à cette victoire, la 3e en trois matchs après les succès contre les Pays-Bas (4-0) et l’Irlande (1-0) en mars, les Bleus confortent leur première place du groupe B des qualifications à l’Euro 2024. Les vice-champions du monde ont désormais rendez-vous avec la Grèce ce lundi au Stade de France (20h45) pour continuer sur leur lancée.