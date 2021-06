Hongrie-France: encore un carton d’audience pour les Bleus

Le deuxième match de l’équipe de France à l’Euro 2021 face à la Hongrie (1-1) samedi après-midi a réuni 12,3 millions de téléspectateurs sur TF1, co-diffuseur la rencontre avec beIN Sports. Un gros carton d’audience même si les Bleus avaient fait mieux pour leur entrée en lice face à l’Allemagne.

A défaut de gagner sur le terrain, les Bleus ont remporté haut la main le match de l’audience. Samedi, pour leur deuxième rendez-vous à l’Euro 2021, les joueurs de Didier Deschamps ont encore fait exploser l’audimat. A l’occasion du match face à la Hongrie (1-1), en milieu d’après-midi à Budapest (le coup d’envoi était à 15h), l’équipe de France a réuni 12,3 millions de téléspectateurs sur TF1. La chaîne privée co-diffusait la rencontre avec beIN Sports qui n’a pas communiqué ses chiffres. Quoiqu’il en soit, il s’agit d’un énorme carton d’audience pour TF1 qui a eu un pic à 14,6 millions et surtout une part de marché de 70%.

Ça promet pour Portugal-France

La première chaîne fait toutefois moins bien que le premier match des Bleus, France-Allemagne, mardi soir. Ce choc diffusé sur M6 et remporté par les Tricolores a été suivi par 15 millions de téléspectateurs (57,5% de part de marché). L’horaire de Hongrie-France, un samedi après-midi, et le standing de l’adversaire, clairement moins attrayant que la Mannschaft expliquent en partie cette baisse d’audience toute relative (-3 millions).

Il faudra sans doute s’attendre à un autre score très élevé mercredi soir pour le 3eme et dernier match de poules face au Portugal (21h à Bakou). Un match à enjeu qui sera diffusé sur TF1 et beIN Sports. En 2006, la demi-finale de la Coupe du monde entre les Bleus et les partenaires de Cristiano Ronaldo avait réuni 22,2 millions de téléspectateurs, soit plus que la finale de l’Euro en 2016 (20,8).